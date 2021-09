Fra lukningstruet til stor fremgang. Det har formand Thomas Djernis og andre gode kræfter fra RVIF?s fodboldafdeling præsteret på en kort årrække, og det udløste torsdag Equinor Refining Denmarks Kondensatpris 2021. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Ildsjæle fra RVIF tager Kondensatprisen

Kalundborg - 16. september 2021 kl. 15:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

- Det er en kæmpe overraskelse for os, at vi får Kondensatprisen. Det er vi meget beærede og stolte over.

Sådan lyder det fra formanden for Rørby-Værslev Idrætsforenings fodboldafdeling, Thomas Djernis.

Han og tre andre ildsjæle fra RVIF - kasserer Jonas Stokke og bestyrelsesmedlemmerne Carsten Abkjær og Holger Pedersen - var torsdag i fokus ved uddelingen af Kondensatprisen 2021 fra Equinor Refining Denmark.

Det var besluttet af en enig priskomite bestående af borgmester Martin Damm, rektor Peter Abildgaard, Kalundborg Gymnasium, og redaktør på Nordvestnyt Kalundborg, Jakob Erhardt Pedersen.

De fire ildsjæle fra RVIF har stået i spidsen for en indsats, der har formået at vende en truende lukning til stor fremgang.

- Vi er vokset fra 55 medlemmer i 2017 til nu over 150. Og vores sponsorindtægter, som i 2017 var gået i nul, er nu oppe på 180.000 kroner i år. Desuden har vi hold i alle rækker i vores ungdomsafdeling, og vores U13-årgang er blandt de bedste på Sjælland og spiller i SU-rækken, siger Thomas Djernis, der også nævner, at klubben har en håndfuld spillere, der er tilknyttet TopCentret i Roskilde.

De fire RVIF-ildsjæle mener, at det er vigtigt, at børn har noget fysisk at tage sig til, hvilket også lærer dem at begå sig i fællesskaber.

- De skal ikke bare spille bold sammen, de skal samtidig udvikle sig til nogle ordentlige mennesker. Derfor prioriterer vi også sociale aktiviteter uden bold, fortæller fodboldafdelingens formand.

De fire ildsjæle understreger i øvrigt, at andre har bakket flot op og bidraget til den markante RVIF-fremgang, for eksempel forældre, der hjælper, Kultur- og Fritidsudvalget, der bevilgede midler til klubhus, og Rørbys bankospil, der sponsorerede klubbens nye træterrasse.

Thomas Djernis forklarer, at RVIF også har en anden social profil, der handler om, at klubben gennem de seneste par år har været god til at samle op på nogle unge mennesker, der har haft det svært i en periode. De er nu kommet i gang med fodbold igen, fordi der er nogle ældre spillere, der er gode til at tage imod dem og give dem nogle rammer og et fællesskab, som de ikke har haft længe.

Ved Kondensatpris-arrangementet var det raffinaderidirektør Sølvi Storsæter Bjørgum, der stod for velkomst og introduktion, inden borgmester Martin Damm fik ordet og forklarede, hvorfor komiteen havde valgt RVIF's fodboldafdeling.

Kondensatprisen blev indstiftet i forbindelse med indvielsen af kondensatraffinaderiet i 1995.

Prisen tildeles en lokal ildsjæl eller en forening, der gennem sit virke på særlig vis har fremmet kulturelle formål, herunder også idræts- og ungdomsaktiviteter i lokalområdet, eller til en person eller forening, der gennem kunst har præsteret særlige resultater.

Med pristildelingen følger en præmie på 40.000 kroner.