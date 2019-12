Drøsselbjerg Klint Grundejerforening har som en af fem lokale ansøgere fået midler fra landdistrikternes Få det Fikset-pulje. Pengene skal gå til at bygge en ny badebro. Foto: Ib Jensen

Ildsjæle »får det fikset« i landdistrikterne

Kalundborg - 16. december 2019 kl. 13:52 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er nu sat navne på de fem lokale projekter, der modtager midler fra den første runde af Landdistriktspuljens Få det Fikset-pulje. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune.

Drøsselbjerg Klint Grundejerforening har således fået godkendt en ansøgning til en badebro. I Jorløse er der bevilliget penge til muldtoilet, shelter og bålsted. I Reerslev bliver den gamle smedje renoveret og åbner som museum med arbejdende værksted. I Sønderød Lokalområde bliver gadekæret oprenset og området omkring forskønnet, og sidst forskønnes området omkring gadekæret i Ørslev med opsætning af borde og bænke og etablering af beplantning.

Hele processen med at definere, udvikle og beslutte hvilke projekter, der nåede helt frem til målstregen, har været drevet af de lokale arbejdsgrupper og har involveret borgerne.

Helle Willars Djurtoft, der er kontaktperson for arbejdsgruppen i Ørslev, forklarer følgende om processen:

- Processen med at finde frem til, hvad vi ønskede at gøre ved vores område, var meget spændende. Efter det første informationsmøde om Få det Fikset har vi afholdt borgermøder med henblik på at få gode ideer, vi har nedsat en arbejdsgruppe, der har arbejdet med ideerne, og vi har udarbejdet materiale om projekter, ligesom vi har engageret os i at stemme dørklokker for at få udbredt så meget viden om projektet som muligt. Det resulterede i, at 110 personer ud af knap 200 har bakket op om projektet. Det er vi ret stolte af, udtaler hun.

Formand for Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune Ole Glahn (R) er begejstret for det foreløbige resultat af arbejdet med Få det Fikset i landdistrikterne:

- Det engagement, vi får beskrevet, har været et af hovedformålene med Få det Fikset. Det har været et stort ønske at få borgerne til at engagere sig i den lokaldemokratiske proces og skabe fællesskaber. Al viden peger på, at den bedste måde at skabe engagement på er at have konkrete projekter at forholde sig til - og det må jo siges at være lykkedes, udtaler han.

Det var i første omgang muligt at søge om samlet 500.000 kroner ud af de i alt to millioner kroner, som Kommunalbestyrelsen har afsat til landdistrikter og byer under 200 indbyggere.

I denne første omgang, ud af i alt tre, er der givet tilsagn til et samlet beløb på godt 384.000 kroner til fem projekter.