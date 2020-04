Hvor servicebranchen i øjeblikket bløder som følge af Corona­krisen, oplever andre brancher en opblomstring, fortæller Kenneth Alstrup, der er leder for den virksomhedsrettede indsats og indsatsen for de forsikrede ledige på Jobcenter Kalundborg. Privatfoto

Ikke alle brancher lider under corona

- De seneste tre uger har i alt 377 nye, ledige kalundborggensere henvendt sig på Jobcenter Kalundborg med henblik på dagpenge, kontanthjælp og uddannelseshjælp. Heriblandt er både frisører, tjenere og medarbejdere fra små håndværksmestre, lyder det fra Kenneth Alstrup, der er leder for den virksomhedsrettede indsats og indsatsen for de forsikrede ledige på Jobcenter Kalundborg.

Det gælder for eksempel lager- og logistikbranchen, der i kraft af deres samarbejde med forskellige virksomheder har fået mere at se til.

- Det hænger sammen med, at mange af vores virksomheder skal til at omlægge deres drift i forhold til at skulle levere ude i det ganske land. De skal ud til kunder, som ikke kan hente selv, forklarer han.

Lokalt ses tendensen også hos Kvickly, hvor man midlertidigt har ansat to chauffører til at køre varer ud til borgerne.

- Qua at mange er hjemsendt, så har folk tid til at gå i deres haver og lave deres små byggeprojekter, forklarer lederen.

Også entreprenører, hvor arbejdet foregår uden døre, får opgaver i øjeblikket, hvilket til dels kan skyldes, at flere, herunder kommunen, har fremrykket deres ordre for at holde hånden under de lokale håndværkere, tilføjer han.