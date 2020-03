Det er andet år i træk, at Volkswagen Kalundborg kåres til Sjællands bedste forhandler af Volkswagen. Den kåring er direktør Peter Klarskov meget tilfreds med, og den er opnået via en stor fælles indsats af alle firmaets medarbejdere. PR-foto

Igen Sjællands bedste Volkswagen forhandler

- Vi er naturligvis meget stolte over at have modtaget anerkendelsen, og vi arbejder hver dag på at give vores kunder den bedste oplevelse og sikre høj kundetilfredshed, derfor kan vi også mærke, at denne anerkendelse betyder rigtig meget for alle medarbejdere i virksomheden, siger Peter Klarskov, direktør Volkswagen Kalundborg.