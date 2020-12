Idrætshistorie: Stadion skal have lysanlæg

Historiebøgerne fortæller, at Munkesø Stadion blev indviet for 52 år siden sammen med en 400 meter cinders-løbebane og op gennem 70´erne blev dette atletikanlæg flittigt benyttet, til stor glæde og fornøjelse for KIF, Kalundborg Idrætsforening. Små og store atleter - foruden fodboldspillerne - har brugt det dejlige anlæg siden. Men altid i dagtimerne.

Aktionsgruppen har som begrundelse for et lysanlæg anført, at anvendelsesmulighederne vil forbedres for Løb og motion, TRX træning ved to stationer, ved opvisningsarrangementer på stadion eksempelvis omkring gymnastik. Det er i ansøgni gen om lysanlæg også anført, at de potentielle brugere er Kalundborg Idrætsforening Atletik og Motion med 200 medlemmer, 5 Tårns Motion med 200 medlemmer, K-TRI Kalundborg med 50 medlemmer, foruden KGB-løbetræning og løbetest med et ukendt antal medlemmer. Dertil kommer løbere, der ikke er medlem af ovenstående klubber, foruden borgere, der færdes gennem gang, løb og cykling og går ad "Hjertestien" og "Kløverstien", som vil kunne passere gennem Munkesøen, forbi stadion og Ellingelund-skoven også efter mørkets frembrud.