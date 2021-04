Bevæg?erne, Bevæg-festivals maskotter, er klar igen 4. september til at bevæge sig rundt og på den måde være med til at igen at sætte gang i foreningslivet, som har lidt under coronakrisen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Idrætsfestival skal sætte skub i foreningslivet

Kalundborg - 20. april 2021 kl. 09:47 Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune inviterer alle frivillige foreninger til deltagelse i Sundheds- og idrætsfestivalen BEVÆG lørdag den 4. september kl. 10-14.

- Her bliver der mulighed for en festlig genåbning af foreningernes mange aktiviteter efter et år med nedlukninger. Vil man som aktør på sundhedsområdet eller som forening være med til at skabe en dag, hvor Kalundborg by summer af liv, og de besøgende får et indblik i alle de gode aktiviteter og tilbud, der er i kommunen, så er det nu man skal tilmelde sig. Det er gratis at være med til BEVÆG, oplyser projektansvarlig Cathrine Sinding.

Ligesom tidligere år holdes festivalen udendørs i Kalundborg bymidte. Der vil være mulighed for at deltage med aktiviteter for festivalens gæster, lave opvisninger samt fortælle om aktiviteter og tilbud fra en stand. Alle aktiviteter på BEVÆG skal være gratis for de besøgende.

I 2019 deltog 68 aktører med en stand eller aktiviteter i gaden. De besøgende kunne blandt andet opleve eller prøve alt fra diverse idrætsaktiviteter og mini maratonløb til samtaler med patientforeninger og eksempler på kropsbehandlinger.

- Der var rigtig mange besøgende, og der var underholdning med gymnastikopvisninger, musik igennem gaden og sang fra scenen. I år bliver vi måske endnu flere, lyder det fra Cathrine Sinding.

BEVÆG er for alle foreninger - både de folkeoplysende og frivillige sociale foreninger. Derudover kan behandlere på sundhedsområdet, godkendte alternative behandlere og Kalundborg kommune deltage på dagen.

På sundhedsområdet er der fokus på både den fysiske og mentale trivsel. Alle typer af foreninger er vigtige for vores sundhed - så vi håber at mange idrætsforeninger vil deltage på dagen for at vise deres aktiviteter og tilbud frem. Men også foreninger, der ikke har fokus på fysisk aktivitet. Det kan f.eks. være foreninger der har fokus på socialt samvær, kreativitet mv.

Cathrine Sinding siger videre, at det sidste års delvise nedlukning af samfundet har vist os vigtigheden af følgende:

A. At gøre noget aktiv

B. At gøre noget sammen

C. At gøre noget meningsfuldt

- Præcis det kan foreningslivet tilbyde.

Foreningerne skal tilmelde sig på bevaeg@kalundborg.dk, og yderligere information kan fås hos foreningskonsulent Anders Hørberg på 24902112 og frivilligkonsulent Britt Skytte 51433611.