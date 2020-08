Idrætscontaineren er et tilbud til børnene på Klosterparkvej om at låne forskellig slags legetøj. Nu er den lukket ned til og med den 2. september. Billedet er taget inden idrætscontaineren blev lukket. Privatfoto

Idrætscontainer lukket midlertidigt

I øjeblikket er to 6. klasser fra Nyrupskolen hjemsendt, fordi to elever i den ene klasse er smittet med COVID-19.

Det har nu også medført at Tryghed & Trivels idrætscontainer samt det kreative værksted på Klosterparkvej lukker midlertidligt.

- Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Der er nogle af de unge, som vi har ansat som matroser ved idrætscontaineren, som har været i meget tæt kontakt med de unge fra 6. klasse på Nyrupskolen, fortæller Klaus Munk Jakobsen, som er boligsocial projektleder for Tryghed & Trivsel.

Matroser er unge fra boligområdet, der tilbydes lommepenge mod at medvirke til at lege med mindre børn fra boligområdet, og det er et led i Tryghed & Trivsels boligsociale indsats.