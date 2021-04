Se billedserie Morten Brændholt, direktør i Canopy Life. Privatfoto

Idémand til hytterne: Det er en kæmpepakke til lokalområdet

Kalundborg - 14. april 2021 kl. 05:31 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Tanken virker måske logikstridig. At opsætningen af luksuriøse hytter i skønne naturomgivelser direkte skal hjælpe naturen med at blive vildere, voldsommere og mere varieret end før.

Måske er det, fordi han godt selv kan høre, at det lyder paradoksalt, at direktør Morten Brændholt igen, igen og igen understreger, at firmaet Canopy Life adskiller sig fra andre, lignende initiativer, der har stor succes for tiden.

Det er nemlig naturgenopretning, som er grundlaget for Canopy Life.

- Hytterne er en slags incitament for skov- og lodsejere, så de kan omlægge til vild natur, siger han.

Morten Brændholt er medstifter og direktør i kalundborgensiske Canopy Life, der - om alt går vel - skal opføre de fem luksuriøse trætop-hytter på Birkendegaard, der fik første grønne lys af teknik- og miljøudvalget forleden.

Kort fortalt skal Canopy Life skabe få, luksuriøse trætopshytter, som lodsejere så kan udleje på de områder, hvor de har naturgenopretningsprojekter i gang. Hytterne er udtænkt til at have så lidt indvirkning på omgivelserne som muligt.

Håbet for Canopy Life er, at Birkendegaard bliver deres pilotprojekt, som viser en farbar vej til at få mere vild natur i Danmark, uden at det kræver særlig fondsstøtte eller en enorm velholdenhed af grundejeren.

- At skabe vild natur sker på bekostning af noget økonomisk. Canopy Life imødekommer den udfordring, siger Morten Brændholt.

Det femte ben til genskabelsen af naturen, kalder han det.

Støtte til lokalområdet Til daglig er Morten Brændholt regionschef i HedeDanmark med ansvar for skovforvaltning i store, private skovområder, så kendskabet til Canopy Lifes potentielle udbredelse er stort.

- Vi er allerede i dialog med andre kommuner, skov- og lodsejere, og der er stor interesse, siger han.

Selv om det næppe bliver kalundborgensere, der som de første skynder sig at ­booke ophold i trætophytterne, er det Morten Brændholts plan, at Canopy Life skal være en stor del af lokalområdet, hvor hytterne kommer til at stå.

- Det er egentlig en kæmpepakke, som vi laver, hvor det lokale er tænkt med ind i oplevelsen, siger han om visionerne.

Han nævner i flæng fokus på lokale vingårde, guidede ture med skovfogeder i naturen eller hjælp til at finde spiselige ting på stranden.

Designet på trætophytterne er ligeledes sket i sparring med kalundborgensiske håndværkerfirmaer, som også skal stå for produktionen, når den tid kommer.

For det essentielle for Morten Brændholt er ikke at se pælene til deres hytter hos enhver landejer, der måtte have plads i skovbrynet.

- Det handler ikke bare om at levere et produkt, som de kan tjene penge på. Det kommer kun til at være i forlængelse af naturgenopretningsprojekter.

