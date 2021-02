Iben C. Nielsen giver det trofæ, hun og hendes stab har fået for boligsalget i 2020, et ordentligt kram.

Send til din ven. X Artiklen: Iben & Co. har solgt de fleste hjem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Iben & Co. har solgt de fleste hjem

Kalundborg - 06. februar 2021 kl. 15:21 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Et flot år. Et forrygende år. Så flot, at vi har solgt hjemmet for de fleste lokale boligejere.

Sådan lyder det fra Iben C. Nielsen, ejendomsmægler og indehaver af Home i Bredgade i Kalundborg.

- Vi har svært ved at skjule glæden lige nu, især fordi vi har fået et gyldent trofær for indsatsen, siger Iben C. Nielsen med det helt store smil på læben.

Home Kalundborg er en af de 37 Home-forretninger i hele landet, der er markedsleder. Altså den lokale ejendomsmægler, der har solgt flest boliger i postnummer 4400 i hele 2020 ifølge tal fra Boligsiden opgjort ved udløbet af 2020.

Iben C. Nielsen er stolt af det forgyldte et­tal, der er trofæet for rekordsalget, men mest af alt er hun glad på vegne af sine medarbejdere og de mange sælgere, der har brugt Home til at stå for salget af hjemmet.

Hun giver trofæet et ordentligt kram, mens ordene falder.

- Det har været et meget turbulent år, som vores teams har klaret flot. Jeg er pavestolt af mit dygtige team, der nu for tredje år i træk bliver markedsleder i Kalundborg, lyder det fra ejendomsmægleren.

Her cirka halvanden måned inde i 2021 er der fortsat fuld gang i salget. Mange er på boligjagt.

- Vi har brug for flere boliger, vi kan sælge og mangler faktisk alle typer af ejendomme lige fra grunde til store landbrugsejendomme. Ja, alt har interesse, siger Iben C. Nielsen.