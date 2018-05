Ib Merling-Petersen, kendt og agtet kalundborgenser gennem hele sit liv, er død. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Ib Merling-Petersen er død, 82 år

Kalundborg - 04. maj 2018

Et kendt ansigt, og en respekteret personlighed i Kalundborg, bygningsingeniør Ib Merling-Petersen, er ikke mere. Han tabte kampen til kræften og sov ind onsdag 2. maj. Ib Merling-Petersen blev 82 år.

Han var tredje generation i en meget kendt murer- og entreprenørvirksomhed i byen, Carl Petersen & Søn A/S fra 1911, som Ib Merling-Petersen overtog i 1973 efter faderen, Poul Petersens død, men som han var en ledende del af allerede fra 1964, efter at have læst til ingeniør på Odense Teknikum.

Ib Merling-Petersens morfar var redaktør Søren Rasmussen, og således havde han helt fra barnsben sin gang på Kalundborg Folkeblad. Siden fik han plads i bladets repræsentantskab og senere i medieselskabets bestyrelse. Ib Merling-Petersen havde kolossal indsigt i og udviste interesse for mange lokale forhold, og hans kompetencer og viden var efterspurgt. Det resulterede i, at han fik sæde i et utal af bestyrelser og foreninger gennem et langt liv på solsiden, og i et ægteskab med Bente, der strakte sig langt over 50 år, blev han den stolte far til fire børn, Helle, Lone, Jan og Anne Pia.

Som helt ung (17 år) spillede Ib Merling-Petersen på KGBs bedste fodboldhold, hvor han nåede over 100 kampe. Han fik også indsigt i og interesse for det lokalpolitiske arbejde og blev allerede som 26-årig i 1962 indvalgt i byrådet på opfordring af daværende borgmester, stemmeslugeren Jørgen Hagemann-Petersen, Lokallisten. Ib Merling-Petersen blev også valgt ind i det nye og større byråd ved kommunesammenlægningen i 1970 for Venstre, hvor han overtog posten som formand for teknik og miljø. Efter en selvvalgt pause fra det politiske arbejde genopstillede han i 1978, men en valgperiode senere måtte han erkende, at der ikke var tid til aktiv politisk deltagelse ved siden af virksomhedsledelsen. Han traf et valg og sagde politikken farvel.

Tillidshverv var der mange af. Her blot nogle få: I 16 år var Ib Merling-Petersen med i Dansk Arbejdsgiverforenings bestyrelse i Kalundborg, i 10 år var han formand for Kalundborg Håndværkerforening og han blev senere formand for Kalundborg Murermesterforening.

Fra den vidunderlige udsigt fra huset på Højdedraget, som Ib Merling-Petersen selv tegnede og lod bygge i 1970, har familien udsigt til store dele af byen og fjorden, havnen og til Vor Frue Kirke, hvorfra Ib Merling-Petersen bisættes på onsdag, 9. maj klokken 10.