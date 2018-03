Se billedserie Knapt 150 mødte op i Kalundborg Hallerne tirsdag aften, da patientforeningen Bedre Psykiatri holdt stormøde omkring nedskæringerne på Center for Misbrug og Socialpsykiatri. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

I sparker til folk der ligger ned

I sparker til folk der ligger ned
Kalundborg - 20. marts 2018
Af Thomas Rye

150 vrede, ulykkelige og desperate mennesker var tirsdag aften samlet til stormøde i Kalundborg Hallerne, for at diskutere nedlæggelsen af 19 stillinger ved Center for Misbrug og Socialpsykiatri i Kalundborg.

- De mennesker der har lavet det her, de sparker til folk der ligger ned. De sparker tænder ud. Hvordan kan de sove om natten, spurgte en mand lavmælt de forsamlede mennesker i Kalundborg Hallernes mødesal tirsdag aften.

Han var blot en ud af næsten 150 som var mødt op i hallerne, for at deltage i et stormøde omkring beslutningen om at nedlægge 19 stillinger ved center for Misbrug og Socialpsykiatri i Kalundborg Kommune.

Mange af de fremmødte var selv psykisk sårbare eller pårørende til en, hvorfor de helt personligt mærkede konsekvenserne af besparelserne. Blandt de fremmødte var også flere medlemmer af Socialudvalget. Her i blandt den nyudnævnte formand Gitte Johansen (V), og hun fik i den rgad sin ilddåb, da hun i mere end en time stod overfor forsamlingen og svarede på deres spørgsmål.

- Jeg er simpelthen nød til at gå. Jeg aner ikke hvad jeg gør ved dig hvis jeg bliver, råbte en rasende kvinde efter Gitte Johansen, mens kvinden stormede ud fra mødelokalet.

Hun var langt fra den eneste af aftenens fremmødte som gav udtryk for vrede og desperation over nedskæringerne, og selvom følelserne for de fleste fik et mere afdæmpet udtryk, så var det tydeligt at alle var dybt ulykkelige over udsigterne.

- Jeg er psykisk syg. I har fyret min kontaktperson, nu skal jeg til at finde mig til rette med en ny kontaktperson. Det er svært, næsten uoverkommeligt. Jeg tror i kommer til at tabe mange på gulvet med det her, sagde en anden kvinde.

Gitte Johansen understregede, at hun udemærket var klar over, at nedskæringerne ramte en gruppe borgere enddog rigtig hårdt.

- Vi må nedlægge 19 stillinger. Det kan borgerne i den grad mærke, sagde udvalgsformanden.

- På Center for Misbrug og Socialpsykiatri har der været 19 flere ansatte, end der var visiteret til. Vi ved ikke hvad disse ansatte har lavet. Vi ved de har løst en opgave, og måske er det en nødvendig opgave. Det kan være vores kvalitetsstandarder i dag ikke er gode nok, og at der skal tilføres flere penge til området, men det er en beslutning, som Kommunalbestyrelsen må tage, når der blive lagt budget. I første omgang har vi bedt om en redegørelse for hvad der er sket, som vi får på vores planseminar sidst på ugen, sagde Gitte Johansen.

- Når man bygger et hus, så starter man ikke med taget. Først ligger man et solidt fundament. Det i gør her, er at brække fundamentet op, for at undersøge hvordan man kan gøre det bedre. Det holder ikke, svarede en borger.