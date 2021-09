Se billedserie - Det politiske hovedfelt vil præsentere et budgetforslag i balance, siger borgmester Martin Damm (V). Foto: Per Christensen

I social balance

Kalundborg - 22. september 2021 kl. 05:30 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Det er helt fair, at tre partier - Demokratisk Fællesliste, Enhedslisten og SF - melder sig ud af budgetforhandlingerne og vil præsentere deres eget budgetforslag torsdag klokken 08. Det siger Kalundborg Kommunes borgmester Martin Damm (V).

Nu var en af de tre, Gert Larsen fra Demokratisk Fællesliste, slet ikke inviteret med til forhandlingerne. Hvad var årsagen til det?

- At han ikke deltog i indledende møder og konferencer om budgettet. Man kan jo ikke bede alle andre om at skulle starte forfra, siger Martin Damm, der også bemærker, at Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten foretrak et møde i den nye Kattegat-komité frem for en budgetkonference.

Borgmesteren peger desuden på, at de tre partier i deres pressemeddelelse tirsdag oplyste, at de vil bruge flere penge på flere områder - specialskolerne, voksenspecialområdet, folkeskolerne og det grønne område:

- Det kan tyde på, at deres budget måske ikke hænger helt sammen, siger Martin Damm, der samtidig oplyser, at det politiske »hovedfelt« vil præsentere et sammenhængende budget.

De borgmesterlige ord falder ikke i den allerbedste jord hos Gert Larsen fra Demokratisk Fællesliste, Thomas M. Hiorth fra SF og Niels Erik Danielsen fra Enhedslisten:

- Jeg meldte fra til budgetmøderne på grund af alvorlig sygdom i familien, og den beslutning vil jeg ikke undskylde for, siger Gert Larsen, som sammen med Thomas M. Hiorth og Niels Erik Danielsen er ved at lave et budgetforslag med en »bedre social balance«.

Gert Larsen siger også, at han beklager, at S åbenbart hellere vil føre V-politik, hvilket forspilder »en historisk mulighed for at skifte borgmester«. Og han mener, at det virkelig er på tide at gøre noget effektivt ved folkeskoleområdet, så Kalundborg omsider skal kunne hæve sig fra »den tunge ende«.

Thomas M. Hiorth siger, at han, Niels Erik Danielsen og Gert Larsen også kan regne og selvfølgelig vil fremlægge et budgetforslag i balance, selv om borgmesteren tvivler på det.

Niels Erik Danielsen fortæller, at han tog til møde i den nye Kattegatkomite, fordi han havde den aftale på plads, inden datoerne for budgetmøderne blev meldt ud.

- Det er småligt og useriøst af Martin Damm at hænge sig i sådanne detaljer, siger Niels Erik Danielsen, som har den holdning, at alle partier burde inviteres med til budgetforhandlinger.

Niels Erik Danielsen nævner, at hvis Kalundborg Kommune virkelig vil noget seriøst med bosætning, så er der flere forhold, der skal bringes i orden. Det gælder for eksempel også daginstitutionerne, som kan have decideret uforsvarligt mange børn pr. pædagog. Helt op til 15 børn pr. pædagog som i Børnehuset Møllevang, eller 13,7 børn pr. pædagog i Snertinge Børnehus og 11,5 pr. pædagog i Aktivarius, oplyser Niels Erik Danielsen.