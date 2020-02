Den firedobbelte verdensmester Henrik Djernis fra Kalundborg sammen med Vores Kalundborg?s Anita Winther: De vil gøre deres fra nu af og frem til »gul lørdag« i 2021 for, at Kalundborg brænder sig fast på folks nethinder, når det går løs. Foto: Claus Sørensen

I sadlen: Vi maler byen gul

Kalundborg - 12. februar 2020

Med et penselstrøj skal Kalundborg farves gul.

Ja, ikke bare et, men gerne flere. Mange flere.

I Kalundborg gribes paletten, så der kan lægges farve på, når Kalundborg lægger vej, egn og by til Tour de France lørdag den 3. juli næste år.

Allerede nu - her få dage efter, at de tre etaper af løbet, der køres i Danmark - er blevet afsløret, syder det af aktivitet en række steder i Kalundborg Kommune. I 'Vores Kalundborg', på rådhuset, i cykelsportskredse.

- Vi skal i den gule førertrøje. Vi skal male byen gul, siger Anita Winther, koordinator for detailhandlen.

- Det er once in a lifetime, og det skal vi virkelig benytte os af for maksimalt at få Kalundborg ind under huden på tusindvis af mennesker og ind i øjnene på millioner og atter millioner af tv-seere verden over, siger Anita Winther.

Tourens besøg i Kalundborg bliver et visitkort fra Kalundborg til mange lande, ja til hele verden.

Der er ikke tvivl om, at der i et væld af sammenhænge vil blive sat alle sejl til, at det bliver en dag ud over de sædvanlige. En dag, det vil være et must at deltage i for folk nær og fjern - og en dag, der vil brænde sig ind i erindringen.

- Det er fantastisk. En enestående chance for Kalundborg til at trække i den gule førertrøje. I Vores Kalundborg søger vi nu samarbejdspartnere til at sætte gang i forberedelserne. Vi regner med, at Destination Sjælland, kommunen, erhvervsrådet, håndværkerforneeingen og mange andre står sammen med os i detailhandlen, så der kan bydes på mest muligt for de mennesker, der kommer til byen, siger Anita Winther.

Allerede nu har hun i flere butikker hørt den begejstring, der er, efter at nyheden om touren er kommet frem. »Vi laver en fest« er det udsagn, der går igen.

- Vi skal have musik, servering, markedspladser og have butikkerne til at bakke op i stor stil.

Anita Winther oplyser, at byen lukkes af flere timer, før cykelrytterne kommer.

- Der vil derfor være en del tid, hvor tusindvis af mennesker får mulighed for at opleve, hygge sig og feste. De skal rigtigt forkæles. Stemningen skal være i top.

Det er en folkefest, der lægges op til, mens man venter på cykelrytterne, mens de er her og efter, at de er kørt videre.

Selv om der er knap halvandet år til dagen, så skal planlægningen og forberedelserne i gang nu.

- Vi glæder os, og jeg håber, at alle forstår, hvor vigtigt det er, at Kalundborg her har chancen for at komme på verdenskortet på den bedst mulige måde, pointerer Anita Winther.

Hun minder i øvrigt om, at der forinden er endnu et cykelløb, der kommer til Kalundborg - PostNord Danmark Rundt-­løbet kommer nemlig, og det er allerede i år, den 14. august, til Kalundborg. Også en dag, der bliver cykelfest i byen.

Er der en, der vil være ekstra oppe på den høje klinge for at være med til at sikre, at Kalundborg markerer sig bedst muligt som værtsby, når Tour de France kommer til byen næste år, så er det Henrik Djernis. Indehaver af Fri BikeShop i Kalundborg og først og fremmest indehaver af et imponerende arsenal i medaljer fra cykelsporten.

Han var gennem 10 år professionel cykelrytter. Er indehaver af fire verdensmesterskaber - tre af dem i mountainbike, et i cycle cross. Har desuden fire andre VM-medaljer og har været danmarksmester 22 gange, de 16 i cross og seks gange i mountainbike.

Og lad os så runde af, sådan som Birthe Kjær gør det i ørehængeren 'Vi maler byen rød* - for en stund i Kalundborg skiftet ud med farven gul:

»Glæderne dem ska' man finde - bare hæng i«.