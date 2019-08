Se billedserie To, der har været med hele vejen. Børnehusets leder, Maiken Sonne Nielsen (tv) og Hanne Christoffersen

Send til din ven. X Artiklen: I dag går de allerførste i 9. klasse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I dag går de allerførste i 9. klasse

Kalundborg - 29. august 2019 kl. 07:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Fredag eftermiddag venter Børnehuset ved Sæby Hallenslev Friskole ekstra mange gæster. Institutionen fejrer sin første 10 års fødselsdag med åbent hus.

*

Det begyndte med et hus og 20 børn, som fire medarbejdere tog sig af, i den tidligere lærerbolig og senere pædagogisk psykologisk rådgivningskontor fem skridt fra skolen. Så var man ligesom i gang. I dag, 10 år efter, er huset blevet næsten dobbelt så stort, børneflokken er øget fra 20 til 50 og fire medarbejdere er blevet til 10.

Men hvad der er langt vigtigere for Børnehusets daglige leder i Sæby, Maiken Sonne Nielsen, er den mærkbare tilgang af nærhed oghyggefølelse; nærmest familiestemning mellem institution og brugere.

- Der er noget ekstra nærvær ved at have en børnehave og vuggestue, hvor du ved, at når børnene er færdige hos os, går de bare de fem skridt over til skolen og fortsætter der. Det er så positivt menneskeligt, at vi dagligt får besøg af de små fra 0. i skolen til en krammer; for de har jo lige forladt os, siger Maiken Sonne Nielsen - og så tilføjer hun:

- Jeg har været med gennem alle 10 år, og i år er helt specielt, for de første børn i børnehaven går nu i 9. klasse. Det betyder, at alle årgange på skolen har været hos os. Stort set uden udntagelse.

Det er da sjovt at tænke på. det gør jo også, at alle børnene er nærværende for os på en helt anden måde, og vi får lov at følge dem i hele grundskoleforløbet.

Da Sæby Hallenslev Friskole, efter to års tilløb fra 2007, før kommunalbestyrelsen i kalundborg Kommune havde alle formaliteter på plads, kunne åbne dørene til den nye børnehave, blev der ikke lagt skjul på, at der var et reelt behov for en børnehave i Sæby; men også, at den skulle fungere som »fødekæde« til friskolen.

Sådan har det været i 10 år, og ingen er i tvivl om, at Børnehuset har et særdeles godt ry.

Det kan aflæses ved, at der ikke er ledige pladser før 1. august 2020. Børnehuset med børnehave og vuggestuye har oveni købet venteliste.

- Der er sket meget i huset siden begyndelsen, siger Hanne Christoffersen, der ligesom Maiken Sonne Nielsen har været med i alle 10 år.

Og det er ikke forkert. De første rammer blev hurtigt fyldt ud med de 20 børn, der var plads til. For fire år siden kom vuggestuen til, og den rummer i øjeblikket 12 børn, mens 38 går i børnehave. Aktivitetshuset med nye udfoldelsesmuligheder er etableret for to år siden, og næste projekt er en sansehave på jord omkring børnehuset.

- Vi har flere ønsker, også til indretning indendørs. Men vi er glade for de rammer, vi har, og for samarbejdet med skolen og en meget aktiv forældrekreds, siger Maiken Sonne Nielsen.