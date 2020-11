Slagtermester Jonas Kristensen glæder sig til julehøjtiden og nytåret, hvor han store hold af kokke og slagtere vil forkæle kunderne og være med til at sørge for, at det også madmæssigt bliver en december, man vil mindes med glæde midt i en svær tid med corona. Foto: Jørn Nymand

I Meny glæder man sig til ny omgang jule- og nytårsræs

Han gør opmærksom på, at man i forbindelse med coroanen og julefrokosterne, har sat antallet af bestillinger ned, så man ikke behøver at bestille seks kuverter - færre kan også gøre det.

- Vi prøver at være så imødekommende som muligt her i denne tid, hvor man er forsigtig med ikke at smitte hinanden og derfor ikke i øjeblikket samles så mange.

Jonas Kristensen fortæller videre, at man også i år tilbyder den populære sous vide and, der er tilberedt med æbler og svesker. Den hjemmelavede sovs er med i prisen.

- Det er fire lækre retter, der venter til nytår, og de er lige til at gå til, lover slagtermesteren. Efter appetizeren bydes der på hummersuppe, oksemørbrad med rødvinssauce samt en dessert bestående af sprød feuilletine med et lag hindbærpuré.

Til alle de kunder, der foretrækker at tilberede et godt stykke kød hjemme nytårsaften, har Jonas Kristensen sørget for, at slagterafdelingen i Meny er klar med alle de lækre udskæringer af krogmodnet kød, som kan være med ti alt gøre det til en endnu bedre nytårsaften.