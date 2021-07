I Den 8. Himmel spiller man på tuba

Se billedserie Tirsdag blev der spillet tuba og harmonika i Klosterparken, da Tubalupa Band spillede koncert for omkring 350 børn ved årets tredje 8. Himmel koncert. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Kalundborg - 20. juli 2021 kl. 15:32 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Omkring 350 tilskuere var tirsdag formiddag mødt op i Klosterparken i Kalundborg, for at opleve årets tredje 8. Himmel koncert. Det var noget mindre end for to uger siden hvor Motor Mille besøgte Kalundborg. Her måtte Den 8. Himmel måtte melde alt udsolgt.

- Det er meget normalt på denne tid på sommerferien. Mange er ude at rejse, så der er ikke så mange børn hjemme i Kalundborg, men de som er her, skal jo stadig have en god oplevelse, siger Søren Vind fra Kalundborg Biblioteker, der er tovholeer på 8. Himmel koncerterne.

Dagens koncert var med Tubalupa Band. Den fire mand store gruppe skulle allerede sidste år have spillet i Kalundborg, men koncerten blev dengang udskudt på grund af Coronaepidemien.

Som navnet antydede var en stor tuba blandt instrumenterne som Tubalupa havde på deres repertoire. Der blev og også plads til andre instrumenter såsom en guitar og en harmonika.

Tubalupa spillede sange med fortællinger om barndommen, som for eksempel om alle de ting som man kunne være uenige om med sin far, eller om hvor træls det er at blive kaldt »Gummi Tarzan« af de større drenge, og snart var det lykkedes bandmedlemmerne at få mange af de fremmødte børn til at danse til og synge med på sangene.

I næste uge er der igen 8. Himmel koncert i Klosterparken. Denne koncert bliver med Katrine Bille fra Ramasjang, og bliver årets sidste 8. Himmel koncert.