I 100 år fra fjendskab til venskab

I anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark inviterer Kalundborg Folkeuniversitet til foredraget »I 100 år fra fjendskab til venskab« med Hinrich Jürgensen, der er formand for Bund Deutscher Nordschleswiger.

Med udgangspunkt i sin egen familiehistorie, hvor familien blev splittet i dansk og tysk efter folkeafstemningen, fortæller Hinrich Jürgensen 100 års sønderjysk historie - fra opstarten af det tyske mindretal, 2. Verdenskrig og konsekvensen for det tyske mindretal, hen til forsoning med en loyalitetserklæring og gennem Bonn-København-erklæringerne. Fra et »mod hinanden«, til et »med hinanden« og til et »for hinanden«.