Se billedserie Karl-Åge Hornshøj Poulsen sørgede for at indvie Alfahytten officielt på Gørlev Skole. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Hytte til læsning og fordybelse bygget af elever

Kalundborg - 27. november 2020 kl. 08:04 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

- Når man skal lære, er der ikke én metode, der er den rigtige eller forkerte.

For der er så stor forskel på, hvordan vi lærer bedst. Og det ved lærere og skoler også i dag.

Sådan lød det i den tale som Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), formand for børne- og familieudvalget, holdt torsdag på Gørlev Skole, inden han klippede snoren.

Anledningen var indvielsen af læsehuset, som seks 8. klasse elever, der har gået i Kalundborg Ungdomskoles erhvervsklasse, har bygget.

Erhvervsklassen er et tilbud som Kalundborg Ungdomsskole har stået for i samarbejde med de tre skoler, som drengene går på til dagligt, nemlig Gørlev Skole, Kirke Helsinge Skole og Hvidebæk Skolen.

Formålet med erhvervsklassen er blandt andet at give eleverne motivation til at gå i skole, og i arbejdet med huset har eleverne udover at skulle bruge deres hårndværksfaglige evner, også skullet bruge matematik og dansk.

De har også været med til at navngive læsehuset Alfahytten, som er en sammensmeltning af alfabet og hytte.

Alfahytten skal skabe læseglæde, ro og fordybelse for de yngste.

Skoleleder på Gørlev Skole Annette Bønlykke kunne fortælle, at børnene allerede havde taget Alfahytten i brug samme formiddag, og at den var så populær, at der sikkert blev behov for en turnusordning.

De seks drenge fortalte selv til den lille forsamling, hvad de havde lavet på hytten, og hvordan sikkerheden også var tænkt ind. Blandt andet ved at slibe træet, så eleverne ikke får splinter i hænderne, og at lave vinduerne således at eleverne ikke kan sidde fast med hovedet.

Flere af de seks drenge sagde, at de synes erhvervsklassen, hvor der var sidste skoledag for drengene torsdag, havde været fedt.

- Vi får lov til meget. Vi må også gerne høre musik, sagde en af drengene.