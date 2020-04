Hyldest til Vesterlyng

Michael Reinhardt, billedkunstner og designer, står bag bogen Vesterlyng & Ko, der med et væld af fotos sætter fokus på naturområdet Eskebjerg Vesterlyng ved Havnsø. Fascinationen af områdets natur og ikke mindst de løsgående køer og bedårende kalve, samt fire års vandreture med kamera og hund er grundlaget for udgivelsen. Foruden de mange fotos rummer bogen personlige tekster med beskrivelser fra nogle af Michael Reinhardts mange ture, krydret med tanker der helt automatisk opstår, når man mærker naturens favntag.

Poesien findes overalt – måske især i naturen, og Michael Reinhardt har også plukket en håndfuld korte digte på Vesterlyng. Her et eksempel: Foran mine fødder venter nye skridt bag min ryg følger tiden der er gået og midt i nuet mærker jeg blodets floder juble i min krop

Bog signeres på afstand

Vesterlyng befinder sig yderst i Kalundborg Kommune, hvor Michael Reinhardt bor.

#br Området med særegen natur, der afgræsses af løsgående kvæg er offentligt tilgængeligt.

Mange lokale kender sikkert også den børnevenlige flade strand der løber langs hele området i Nekseløbugten.

- Bogen skulle have været lanceret ved stort offentligt arrangement på min runde fødselsdag d. 11. april, men coronasituationen satte en stopper for arrangementet.

- Et uvelkomment bespænd midt i forventningens glæde, men processen med bogen kørte upåagtet videre, og nu er den her, lyder det fra forfatteren.

Bogen forhandles foreløbig via Bog & Ide i Kalundborg, hos Vesterlyng Camping eller ved henvendelse til forlaget: www.frydogmani.dk – eller den kan bestilles til udlån fra biblioteket.

Michael Reinhardt signerer bogen på behørig corona-afstand hos Vesterlyng Camping lørdag den 25. april kl. 15 - 16.