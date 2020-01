Suzukis hybrid-teknik er nu standard i Swift og Ignis modellerne til priser fra 137.990 kr. Og dem kan man fx opleve til nytårsshowet i weekenden den 4.-5. eller 11.-12. januar. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Hybrid-teknik er nu standard i Suzuki Swift og Ignis Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hybrid-teknik er nu standard i Suzuki Swift og Ignis

Kalundborg - 02. januar 2020 kl. 22:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Suzuki starter 2020 med at gøre hybrid til standard i alle Swift og Ignis modellerne. Premieren på det nye program sker til det traditionsrige nytårsshow, der i år holdes over to weekender den 4.-5. og 11.-12. januar hos Hansen Biler i Kalundborg.

Suzukis hybrid-teknik var indtil nu forbeholdt topmodellerne i Swift og Ignis programmet, men bliver nu standard i alle modellerne med manuelt gear. Det betyder samtidig, at teknikken bliver tilgængelig i et helt andet prisleje, nemlig fra lige under 138.000 kroner.

Hybridsystemet består af en kompakt el-motor, et effektivt lithium-batteri og et avanceret styresystem. Det er først og fremmest udviklet med tanke på at minimere brændstofforbruget ved bykørsel, hvor der både er mange igangsætninger og nedbremsninger.

Ved igangsætning og acceleration aflaster el-motoren bilens benzinmotor, så den ganske enkelt bruger mindre benzin. El-motoren drives af »gratis« strøm, der opsamles på lithium-batteriet, når bilen nedbremses. Og chaufføren kan hele tiden følge med i processen på bilens informationsdisplay. En anden afledt fordel ved systemet er, at stop/start af motoren foregår lydløst, da det er el-motoren, der står for denne genstart.

Den køreglade Swift super-mini og markedets eneste mini-MPV Ignis har nu hybrid som standard i alle modelvarianter med manuelt gear - og begge til priser, der starter ved 137.990 kr. Under hjelmen ligger Suzukis effektive 1,2 Dualjet motor med 4 cylindre og 90 hk, og forbruget ved blandet kørsel iflg. den restriktive WLTP norm er på flotte 20,0 km/l for Swift og 19,2 km/l for Ignis Hybrid. Energiklassen er derfor A+, og den halvårlige ejerafgift på kun 500 kroner. Automatisk nødbremse er også blevet standard i begge modelserier, bortset fra den billigste Club udgave. Og specielt for Ignis gælder det, at alle udgaver også er blevet opgraderet med LED for- og baglygter samt tågelygter.

Produktchef Jens Paulsen fra Suzuki Bilimport Danmark udtaler i den forbindelse: - Når man nu kan få en veludstyret Suzuki hybridbil fra kun 138.000 kroner, betyder det, at endnu flere bilkøbere har mulighed for at købe en bil, der byder på den nyeste teknologi, og som sparer på benzindråberne. Og det er både en fordel for køberens benzinbudget og det store miljøregnskab.

I forbindelse med Suzukis nytårsshow hos Hansen Biler er det også muligt at gøre et ekstra godt køb ved at vælge en af »Hit« kampagnemodellerne, der er spækket med udstyr til attraktive priser.

- Fx familiebilen Baleno, hvor man kan spare op til 12.000 kroner. Eller SUV'erne Vitara og S-Cross, hvor der på udvalgte modeller kan spares 10.000 kroner i forhold til normalprisen. Også lagermodeller af Swift og Ignis er til rådighed til specialpriser, så længe lager haves, gør René Petersen, Hansen Biler, opmærksom på.

Suzuki forhandlerne står klar til at byde alle kunder og besøgende det nye år velkommen i weekenderne den 4.-5. og 11.-12. januar fra kl. 11 til 15. Her kan man prøvekøre en af de nye Hybrid-modeller, kigge nærmere på Hit-kampagnemodellerne og få en lille, men velsmagende nytårsgave med hjem.