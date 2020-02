Hvordan spotter jeg en løgner?

Det er nyttigt i mange situationer. Nyttigt at kunne »læse« sin modpart.

Der lægges op til et spændende foredrag og tilspidsede situationer.

Når hjernen lyver, afslører kroppen os. Det gælder, når der er tale om en lodret løgn. Det gælder også, når man rammer et ømt punkt hos sin modpart på den anden side af mødebordet.

Derfor er de fif, Michael Sjøberg kommer med, nyttige ved forhandlingsbordet, når man gerne vil sikre mig, at modparten ikke bluffer.

Han er kaptajn af reserven og kandidat i statskundskab med speciale i kompleks risikostyring, krisekommunikation og strategisk håndtering af højt profilerede gidseltagninger. Han har været med til at grundlægge og implementere Forsvarets gidselhåndteringskoncept.

Når hjernen konstruerer løgne, opfører menneskets krop og talesprog sig anderledes, end når vi blot husker og genfortæller et minde.

Man kan lære at se, høre og analysere de afslørende signaler, så man bliver bedre til at gennemskue, når der kun fortælles et udsnit af sandheden.