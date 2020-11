Jacob Glad vil både fortælle om sin forretning og sin hobby med at køre ørkenrally. Foto: Per Christensen

Artiklen: Hvordan kombinerer man rallykørsel i fritiden med at være ejer af et bilcenter?

Hvordan kombinerer man rallykørsel i fritiden med at være ejer af et bilcenter?

Her mødes alle erhvervsaktører, som er interesserede i at vedligeholde og udvide deres netværk. Cafe­en byder på et spændende oplæg ved bilforhandler Jacob Glad, der vil fortælle om sine mange kilometer på ørkenrally, og dét at kombinere hobby og forretning.