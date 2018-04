Fungerende borgmester i Kalundborg, Peter Jacobsen (DF): - Det er min grundlæggende opfattelse, at vi ikke skal trække penge tilbage fra de bevilgede områder. Foto: Peter Jacobsen Foto: Per Buurgaard Christensen

Hvis konflikten kommer: Penge bliver i områderne

Kalundborg - 07. april 2018 kl. 08:31 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Lad pengene blive i de områder, hvor de er bevilget.

Det er opfattelsen i Kalundborg Kommune, udtrykt af fungerende borgmester Peter Jacobsen (DF) i borgmester Martin Damms feriefravær, hvis en storkonflikt bliver en realitet i løbet af maj.

- For det første er det vigtigt at tage højde for, at en konflikt altid udløser udgifter til eksempelvis nødberedskaber og tilsvarende, afhængig af, hvilke områder, der rammes. Selve forberedelserne til en eventuel konflikt koster også penge. Men hvis der er et provenu, når regnskabet gøres op, er det min opfattelse, at pengene skal blive i de udfører-grupper, hvortil de er bevilget. Jeg kunne forestille mig, at det synspunkt samler bred opbakning i kommunalbestyrelsen, siger Peter Jacobsen.

Men en konflikt skal ikke vare mange dage, før det er adskillige millioner, der er tale om i kommunale besparelser?

- Jeg kunne, med et lille smil på læben, være fristet til at sige, at der næsten ikke er plads til flere penge i den kommunale kasse. Men det er min grundlæggende opfattelse, at vi ikke skal trække penge tilbage fra de bevilgede områder.

I Holbæk Kommune har et samlet økonomiudvalg valgt at indstille til kommunalbestyrelsen, at de sparede lønkroner skal anvendes til at indhente et eventuelt efterslæb på kerneområderne, som er opstået i forbindelse med konflikten. Det kan eksempelvis være, hvis der mangler at blive afholdt undervisningstimer i folkeskolerne.

I Odsherred Kommune fortæller borgmester Thomas Adelskov (S), at politikerne skal mødes for at drøfte, hvad pengene skal bruges til. Det er ikke besluttet om de lægges i kassen.

Hvor store beløb, kommunerne sparer, afhænger selvfølgelig af, hvor lang en eventuel konflikt bliver.