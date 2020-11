Se billedserie Henning Fougt, formand for bestyrelsen: Den meget lave rente spiller en stor rolle for priserne for vores forbrugere. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Hvidebæk inde i varmen: Billigst i Kalundborg Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvidebæk inde i varmen: Billigst i Kalundborg Kommune

Kalundborg - 03. november 2020 kl. 14:55 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det er ikke mange år siden, at Hvidebæk Fjernvarmeværk - der forsyner forbrugerne i Ubby, Jerslev og Rørby - var et af landets dyreste. Sådan er det ikke mere.

Farvel til meget dyre lån og en lav rente på nye investeringer betyder, at Hvidebæk med i alt godt 800 forbrugere i dag er det billigste fjernvarmeværk i Kalundborg Kommune. En placering, Høng Varmeværk ellers har haft i en årrække.

Og nu har bestyrelsen for Hvidebæk Fjernvarmeværk vedtaget påny at sænke prisen på fjernvarme. For et almindeligt parcelhus sænkes den faste afgift med 10 procent fra næste fyringssæson.

- Det betyder en besparelse på cirka 500 kroner for en standardforbruger, siger formanden for bestyrelsen, Henning Fougt:

- Vi er glade for at kunne sænke prisen igen i det kommende år. Det skyldes, at værket er i en stabil drift med den nye kedel, men også, at solvarme stadig bidrager positivt til opvarmningen. At vi er den billigste fjernvarme i Kalundborg kommune er en meget tilfredsstillende udvikling, siger Henning Fougt.

De nyeste tal fra Hvidebæk viser, at gennemsnitsprisen for at varme et standardhus på 130 kvadratmeter op bliver på 11.800 kroner.

Det er kun et par år siden, at Hvidedbæk investerede godt og vel 25 millioner kroner i ny kedel:

- Men det spiller i den forbindelse en stor rolle for den positive økonomi, at renten blot er på en procent. Det betyder, at vi har kunne investere stort nærmest uden at forbrugerne mærker det.

- Vi vil gerne have endnu flere med. Mens der stort set ikke er mange husstande tilbage i byerne med olieopvarmning, er det fortsat lidt anderledes på landet, siger Henning Fougt.

Den kommunale rangliste for fjernvarmepriserne (beregnet ud fra standardhus på 130 kvadratmeter) ser aktuelt ud således, at Hvidebæk nu er billigst. Nr. to er Høng, nr tre er Kalundborg. Svebølle er på fjerdepladsen, mens Snertinge Særslev Føllenslev rammer bunden.

Tallene for fjernvarmepriserne fra samtlige værker i hele landet, som Forsyningstilsynet har beregnet for 2020, viser, at de lokale værker placerer sig pænt langt fra de billigste i Danmark. Men også, at det går fremad for de værker, som til stadighed formår at sænke omkostningerne og varmepriserne.

Af Forsyningstilsynets seneste, landsdækkende oversigt placerer Snertinge Særslev Føllenslev sig faktisk som det næstdyreste, og med prisstigninger på otte procent gældende for indeværende år. Svebølle er lige uden for top 10 på listen over de dyreste værker. Men Svebølle har - igen - sat prisen ned, i år med tre procent, svarende til 588 kroner pr. forbruger. Kalundborg, Høng og Hvidebæk ligger alle under 1400 kroner pr. husstand (130 kvadratmeter).