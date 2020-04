Hvide og grønne asparges pibler frem

De har boet på gården i 20 år, og de har børnene Anna (18 år) og Christian (20 år), som stadig bor hjemme. Høsten begyndte for en uge siden, og der er otte forskellige asparges-sorter på Vibesand, som bliver dyrket på syv hektar jord. Tom Hansen fik idéen til at dyrke asparges, da han læste om fynsk aspargesavler i et magasin, og han syntes, at det lød spændende. Parret besøgte avleren, og så gik de i gang med 1000 planter det første år for ni år siden. I dag har de 59.000 planter. Der går tre år før en aspargesplante giver udbytte, så det kræver langtidsplanlægning. Når den har stået i 8-10 år, så begynder planten at give mindre, så den skal skiftes ud med en ny plante.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her