Se billedserie Red Barnet Holbæk har valgt at lægge deres første sommerlejr udelukkende for børn på Røsnæs ved Kalundborg. 20 børn og 10 frivillige tilbringer denne uge på lejrtur på Røsnæs Naturskole. Børnene er visiteret til at komme med på turen af Holbæk Kommune, og er alle børn som ellers ikke ville være kommet på sommerferie. Onsdag eftermiddag tog børnene på krible krable tur ved stranden på nordsiden af Røsnæs. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Hvert 10. danske barn kommer ikke på sommerferie Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvert 10. danske barn kommer ikke på sommerferie

Kalundborg - 21. juli 2021 kl. 18:20 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Røsnæs Naturskole er i denne uge vært for 20 børn og 10 frivillige fra Red Barnet Holbæk. Sommerlejren er rettet mod børn, som af den ene eller den anden grund ikke ville være kommet på sommerferie.

Anført af naturvejleder Morten Lindhardt og bevæbnet med et bredt udvalg af fiskenet og spande gik børnene på Red Barnets sommerlejr onsdag eftermiddag på fisketur ved stranden på nordsiden af Røsnæs.

Målet var at komme helt tæt på de krabber, rejer, små fladfisk og andre dyr som lever i havvandet inde ved kysten. Samtidig var det en god undskyldning for børnene for at komme ud og soppe i havet, som de fleste af dem udnyttede til fulde.

- Vi har ikke mulighed for at lade dem gå i vandet, da der er nogle strenge krav om at vi i så fald skal stille uddannede livreddere til rådighed. Det har vi ikke mulighed for på denne tur, så det her er så det næstbedste, fortæller Heidi Mødekjær, der er formand for Red Barnets lokalforening i Holbæk.

Det er første gang at foreningen er vært for en sommerlejr udelukkende for børn.

- Da vi besluttede at holde lejren gik vi på jagt efter steder som kunne danne en ramme om lejrskolen. Vi faldt pladask for Røsnæs Lejrskole, da vi første gang besøgte stedet, og heldigvis var skolen ledig da vi skulle bruge den, fortæller Heidi Mødekjær.

Sommerlejren er rettet mod børn, som ellers ikke ville være kommet afsted på sommerferie.

- VIVE (Det Nationale Forsknings- og analysecenter for Velfærd) lavede en undersøgelse for et par år tilbage, der viste at op til hvert 10. danske barn ikke kommer på ferie. Det er de børn som vi gerne vil have fat i. siger Heidi Mødekjær og fortsætter:

- Alle har brug for at komme lidt væk og få et pusterum fra hverdagen. Det er vigtigt for børnene, at de kommer ud og se noget nyt og prøve noget anderledes i løbet af sommeren, så de også har noget at fortælle om, når de kommer tilbage til klassekammeraterne efter ferien.

På sommerlejren hygger og lejer børnene med hinanden. De prøver mange forskellige aktiviteter såsom at lave mad over bål og køre gokart, ligesom de også udforsker Røsnæs og blandt andet har besøgt fyrtårnet og bunkeren på Vågehøj. Derudover forsøger Red Barnets frivillige imidlertid også at give dem lidt med hjem i bagagen.

- Vi arbejder på at styrke børnenes selvtillid, at give dem nogle nye sociale relationer og udvikle deres kompetencer. For eksempel er børnene med til at lave maden på sommerlejren. Det har flere af dem ikke prøvet før, og det var faktisk en stor succesoplevelse for nogle af dem i morges, fortæller Heidi Mødekjær.

Børnene på sommerlejren er alle blevet visiteret til at komme med på lejren af Holbæk Kommune.