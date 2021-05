Se billedserie Arkivfoto: Kim Rasmussen

Hver fjerde lærer er ikke læreruddannet

Kalundborg - 04. maj 2021 kl. 05:54 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Hver fjerde lærer på Kalundborg Kommunes skoler var i 2019 ikke læreruddannet. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der har undersøgt uddannelsesfordelingen blandt alle, der er ansat i en kommunal lærerstilling.

Mere præcist var 25,4 procent af lærerne i 2019 ikke læreruddannede, hvilket placerer Kalundborg Kommune på en 15. plads.

Det er også et godt stykke over landsgennemsnittet, der ligger på 18,1 procent. I 2012 lå andelen på 10,3 procent.

Lærerforening bekymret Hos Danmarks Lærerforenings Kalundborg-kreds vækker tallene bekymring:

- Jeg synes, det er voldsomt højt. De ikke-læreruddannede er selvfølgelig lige så forskellige som alle mulige andre, men det er jo som udgangspunkt meningen, at man tager en uddannelse, hvor man lærer, hvordan man gør med hensyn til fag, pædagogik, psykologi og klasserumsledelse, og at man får noget praktisk erfaring. Jeg synes, det er bekymrende, og jeg mener, det er vigtigt, at vi får nogle flere læreruddannede til at undervise børnene, siger Lone Varming, der er kredsformand i Kalundborg.

Hun mener, at dårlige vilkår for lærere i kommunen har betydning for, hvorvidt lærere har lyst til at flytte til kommunen for at undervise.

- Vi har rigtig meget bøvl med rekruttering for tiden. Hvis vi skal lokke uddannede lærere hertil, bliver vi nødt til at kunne tilbyde nogle ordentlige vilkår. Vi har ingen lokalaftale i Kalundborg, og vi kan se, at nabokommunerne kan tilbyde 23-25 undervisningstimer, mens der i Kalundborg planlægges med 27-28 langt de fleste steder. Det gør en kæmpe forskel, siger Lone Varming.

Stadig flere uddannede Formand for Kalundborg Kommunes Børn- og Familieudvalg, Karl-Åge Hornshøj Poulsen har ikke haft tid til at kigge på analysen, men han lægger vægt på resultaterne af kommunens kvalitetsrapport for folkeskolen, som blandt andet kigger på, hvor mange lærere, der har undervisningskompetencer fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetencer.

- Vi får stadig flere lærere, der er faguddannede indenfor deres område. De sidste år er andelen af undervisningstimer med kompetencedækning steget med cirka ti procent, så den nu ligger på 85 procent, fortæller Karl-Åge Hornshøj Poulsen.

- Vi har et mål om, at 95 procent af undervisningstimerne skal varetages af lærere med linjefagskompetencer eller tilsvarende kompetencer. Vi skal have nogen, der har kompetencerne til at undervise indenfor fagområdet, men det er ikke et krav fra vores side, at det er en læreruddannet, siger han.