Hver fjerde elev kommer ud af folkeskolen med så lave karakterer i dansk og matematik, at de ikke kan begynde på en erhvervsuddannelse. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Hver fjerde dumper i dansk og matematik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hver fjerde dumper i dansk og matematik

Kalundborg - 14. januar 2020 kl. 12:27 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formand tror ikke længere at det er muligt, at leve op til kommunens målsætninger om en forbedret folkeskole, efter en ny rapport viser, at elevernes faglige resultater er blevet dårligere.

Hver fjerde elev i Kalundborg Kommune kommer ud af folkeskolen uden at være i stand til at kunne opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Det viser den nyeste udgave af Kvalitetsrapport for folkeskolen, som Børn- og Familieudvalget skal drøfte på deres møde onsdag.

Af rapporten fremgår det, at kun 75 procent af eleverne opnåede at få en minimumskarakter på 02 i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. klasse i skoleåret 2018/2019. Det er en tilbagegang i forhold til sidste år, hvor tallet var oppe på 79,5 procent, og det er meget langt fra den kommunale målsætning, der hedder at 89,5 procent af eleverne ved udgangen af skoleåret 2020/2021 skal komme ud med en mindst 02 i begge fag.

- Det er ikke rart at stå her og måtte konstatere, at eleverne klarer sig dårligere end sidste år, konstaterer Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand fo Børn- og Familieudvalget.

Efter sidste års kvalitetsrapport, understregede formanden at udvalget forventede at se forbedringer i dette års kvalitetsrapport, men oven på dette års resultater erkender Karl-Åge Hornshøj Poulsen, at det bliver meget svært at opfylde 2020/2021 målsætningen.

- Det er desværre ikke muligt under de nuværende forhold. På vores møde onsdag, skal vi derfor drøfte, hvordan vi igangsætter en målrettet indsats mod de elever i 9. klasse, som vil have svært ved at bestå deres afgangsprøve, siger han.

På onsdagens møde forventes Børn- og Familieudvalget desuden at sende rapporten i høring hos folkeskoler og faglige organisationer, så de kan komme med deres kommentarer til resultaterne.