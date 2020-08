Efter et år med den nye FGU-uddannelse i Svebølle, er hver femte elev startet i job eller på en ungdomsuddannelse. FGU-direktør Jørgen Ravnsbæk Andersen er tilfreds. Privatfoto

Hver femte FGU-elev er kommet videre i systemet

Kalundborg - 26. august 2020 kl. 12:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er et år siden, at FGU i Svebølle slog dørene op for unge mellem 16 og 25 år med det formål at gøre dem parate til at starte i et arbejde eller på en ungdomsuddannelse.

I slutningen af juli havde i alt 263 elever været tilknyttet skolen, siden den åbnede i august 2019. Og af dem er omkring hver femte nu startet i et arbejde eller på en ungdomsuddannelse.

Det glæder Jørgen Ravnsbæk Andersen, der er direktør på FGU Nordvestsjælland, som afdelingen i Svebølle hører under.

Det, synes jeg, er en rigtig god start, så er der selvfølgelig grundlag for, at vi kan udbygge det her tal og gøre det større, for vi skal hele tiden gøre os dygtigere, siger direktøren.

De 13 elever, der har fået arbejde, er blandt andet blevet ansat i detailhandlen, transportsektoren og som stillasarbejdere, hvor de 42 elever, der er startet på en ungdomsuddannelse er overgået til EUC Nordvestsjælland eller VUC, med EUC som den største aftager, oplyser direktøren.

- Det, der er vigtigt, er, at de her elever bliver afklarede, og at vi får løftet dem videre til det job og den uddannelse, de drømmer om, for deres egen skyld, men også for samfundets.

Eleverne kan i udgangspunktet højest være tilknyttet FGU i to år, og ambitionen er, at de i løbet af denne periode kommer videre i systemet.

Skolen har løbende optag, og siden den åbnede med omkring 150 elever i august sidste år, er der løbende blevet optaget 113 elever frem til slutningen af juli. Samtidig er der blevet udmeldt 16 elever, som er stoppet af andre grunde, end at de er overgået til ungdomsuddannelse eller job.

- Nogle starter på FGU og finder ud af, at det ikke er dem, så tager de på efterskole eller noget andet, FGU er også en afklaring, siger direktøren.