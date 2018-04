Se billedserie Sundhedsplejerske Kirsten Rønje har oplevet, at den systematiske screening af mødrene medvirkertil at man opdager flere som har en efterfødselsreaktion. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hver 10. mor ramt af psykisk nedtur

Kalundborg - 07. april 2018

Klokken 10 til 12 hver onsdag mødes en gruppe af kvinder i et lokale i Sundheds- og Akuthuset i Kalundborg, og de har en ting til fælles.

De har fået en alvorlig og vedvarende efterfødselsreaktion, som er blevet opdaget ved en screening foretaget af sundhedsplejersken. Det sker for hver 10. kvinde.

Kirsten Rønje, sundhedsplejerske og uddannet familieterapeut, er leder af gruppen sammen med psykolog Lili Aagaard. Tidligere var det to sundhedsplejersker der ledede gruppen, men fra foråret 2018 startede Lili Aagaard som psykolog, så det blev en tværfaglig indsats mellem sundhedsplejen og Børn og Familie.

Gruppen er opkaldt efter fugl Fønix, et fabeldyr fra persisk mytologi, som er symbol på genfødsel og forvandling. Dens tårer har helbredende kræfter.

- Det var faktisk en af kvinderne i gruppen, som foreslog navnet, siger Kirsten Rønje.

Der er løbende optag i gruppen, og der er plads seks af gangen. Det foregår uden børn, så hvis kvinderne ikke har mulighed for at få passet deres børn, er der nogle frivillige fra Home-Start, som passer de små børn i et lokale nedenunder.

- Man skal være forberedt på at høre nogle voldsomme ting. Der bliver både grinet og grædt undervejs, siger Kirsten Rønje.

Det er er stor hjælp for kvinderne at tale sammen, fordi de er i samme båd. Kvinderne begynder hver gang med at fortælle hvad der er sket siden sidst,

- Vi tager det op som er aktuelt. Det kan være at en af kvinderne har svært ved at trøste sit barn, og så kan vi tale om det. Det kan også være undervisning i hvad en depression er, siger Kirsten Rønje.

Kvinderne får »lektier« for. For eksempel kan det være, at man et problem med sin mor, fordi hun har svigtet en som barn. Der kan opgaven være, at man skal snakke med sin mor om det eller at man skriver et brev til sin mor.

Opgaven kan også være at man skal gå en tur hver dag.

- Man skal arbejde for at være med her, siger Kirsten Rønje med et smil.