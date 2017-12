Se billedserie Gartnerboligen på Røsnæs ønskede Stejlhøjhus at lave til en udstillingsbolig, men det lykkedes ikke at skaffe penge til projektet. Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Hus revet ned af styrelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hus revet ned af styrelse

Kalundborg - 01. december 2017 kl. 06:49 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stejlhøjhus' planer om bevare den gamle, gule gartnerbolig, som ligger skråt over for Røsnæs Naturskole, er nu endegyldigt lagt i graven.

Stejlhøjhus havde fået et år til at skaffe halvanden millio­n kroner, men det lykkedes ikke, og derfor gik Naturstyrelsen Vestsjælland videre med den oprindelige plan, nemlig at rive huset ned.

Det skete i sidste uge.

- Nu skal grunden blive en del af naturen og drives sammen med de andre arealer, siger Jens Peter Simonsen, skovrider i Naturstyrelsen Vestsjælland.

Det har ikke således ikke været på tale at sælge huset til private.

- Vi synes, at det er for upraktisk at have private boende midt i vores arealer. Det giver bare problemer, siger Jens Peter Simonsen.

Nu skal naturen reetableres, så det nuværende havepræg forsvinder. Området skal åbnes mere op.

- Det kan være, at det skal være en fold, hvor der skal gå nogle dyr og græsse, siger Jens Peter Simonsen.

I huset ved siden af den nu tomme grund bor naturvejleder Morten Lindhard i et hus, som på langt sigt også skal rives ned. Da han var ansat hos staten, var huset hans tjenestebolig. Da hans ansættelse overgik til Klaundborg Kommune, blev kommunen tilbudt at låne huset af staten og leje det ud til Morten Lindhard. Men det ønskede Kalundborg Kommune ikke.

- Jeg er ærgerlig og uforstående over for, at Kalundborg Kommune ikke ville gøre det, fordi det ville ikke koste kommunen noget, siger Morten Lindhard.

Den midlertidige lejekontrakt, som Morten Lindhard har med staten udløber om to år, og Morten Lindhard skal finde et nyt sted at bo.

- På langt sigt skal det også rives ned. Vi har ikke noget at bruge det til, siger Jens Peter Simonsen.