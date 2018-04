Hundreder holdt vejret i spænding

Kalundborg: Herreshoppen i Kalundborg har netop rundet sin 24. fødselsdag, og det blev lørdag markeret med en yderst velbesøgt lodtrækning om en rejse for to til Thailand. Lodtrækningen foregik klokken 13 i gården til Herreshoppen, der har adresse på Bredgade 51, og her var der hundreder af spændte deltagere i lodtrækningen, som stod som sild i en tønde.

For at eliminere enhver beskyldning om aftalt spil var opgaven med at trække den heldige vinder lagt i hænderne på Lars Illemann fra SMJ Revision, og han dykkede ned i posen med svar på, hvor mange år Herreshoppen er, men den første udtrukne - en kvinde fra Ugerløse - var ikke til stede. Dét var et krav for at vinde.