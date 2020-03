Hundene rykker ind i skoven

- Men vi forventer, at vi - når tiderne bliver normale - arrangerer en egentlig åbningsdag for alle på et tidspunkt, siger Jonas Henriksen.

Hundeskoven har reelt kostet under 50.000 kroner at etablere, og det skyldes en række lokale sponsorer, som har ydet arbejde eller finansieret materialer til skoven.

- Jeg vidste ikke noget om hundeskove, så jeg meldte mig ind i Høng, som også har en hundeskov i tilknytning til Høng Skov. Her fik jeg det råd at lave en afspærring til fordel for de mindre hunde, så de ikke kanøfles af de store. Så man kan sige, at hundeskoven i Høng er vores forbillede; men vi har et afsnit for små hunde, Høng kan misunde os, siger formanden, der har store roser til kalundborg Kommune: