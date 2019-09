Se billedserie Det er i samarbejde med Ældre Sagen Tornved-Svinninge, at Martin Vejlgaard har taget initiativ til, at Kalundborg Kommune får godkendte besøgshunde, der kan sprede glæde og liv blandt kommunens ældre borgere, hvad enten det er på plejehjemmene eller i borgernes private hjem. Foto: Peter Andersen

Hunde skal skabe glæde hos ældre

Kalundborg - 21. september 2019

Der blev både lovret med halen, snerret og snuset rundt, da seks hunde lørdag formiddag stiftede bekendtskab med hinanden på Bregninge Plejecenter.

Anledningen til sammenkomsten for hundene og deres ejere var at teste hundene for, om de på sigt ville egne sig som besøgshunde på Kalundborg Kommunes forskellige plejecentre eller i private hjem. Det er Martin Vejlgaard, ejer til besøgshunden Sofus, der er gået sammen med Ældre Sagen Tornved-Svinninge om at få indført en ordning med besøgshunde i Kalundborg Kommune.

En af de fremmødte hundeejere er 65-årige Mia Korfitzen fra Havnsø, der er mødt op med sin dansk-svenske gårdhund, Kvik, på fire år. Hun hørte om muligheden for at blive ejer til en besøgshund i Kalundborg Nyt.

- Jeg synes, at det ville være dejligt at kunne gøre noget for ældre mennesker. Jeg tror, mange er rigtig glade for dyr, som de jo ikke ser, når de bor sådan et sted (red. på et plejehjem), fortæller hun og forklarer, at hun i sin tid anskaffede sig Kvik, fordi hendes egen mor ønskede at få besøg af en hund.

I forbindelse med lørdagens arrangement blev hundene testet af en hundepsykolog, der med forskellige test kontrollerede, at hundene var i stand til at lystre deres ejer. Alle seks hunde blev godkendt som besøgshunde.

Martin Vejlgaard og hans hund, Sofus, har de seneste to år været faste gæster på Bregninge Plejecenter, som ligger i nærheden af, hvor de bor. Det blev de efter, at Sofus blev godkendt som besøgshund i Ældre Sagen Tornved-Svinninge.

Og ifølge Jonna Assentoft, der er ansat på Bregninge Plejecenter, har plejehjemmets beboere nyt utroligt godt af besøgene.

- Når man taler om Sofus, så lyser borgerne op i et stort smil. Vi kan godt mærke, at når de har haft besøg, så har de meget mere, de har lyst til at gøre, fortæller Jonna Assentoft.

Det var i foråret, at det gik op for Martin Vejlgaard, at der ikke var nogen ordning med godkendte besøgshunde i Kalundborg Kommune. Derfor tog han kontakt til Ældre Sagen Kalundborg. Her havde organisationen dog ingen frivillige til at tage sig af besøgshundene, og derfor endte han med at indgå et samarbejde med Ældre Sagens Tornved-Svinninge i Holbæk Kommune, som gerne ville bistå med opgaven om at udbrede besøgshundene i Kalundborg Kommune.

- Vi vil gerne være med til at skabe lidt liv og glæde ude på plejehjemmene og hos de personer, der ønsker besøg, fortæller Brit Jensen, der er formand i Ældre Sagen Tornved-Svinninge.