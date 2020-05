Anna Mortensen hjælper folk med at få det ønskede vægttab. Foto: Jørn Nymand

Send til din ven. X Artiklen: Hun viser vejen til et lettere og gladere jeg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun viser vejen til et lettere og gladere jeg

Kalundborg - 05. maj 2020 kl. 08:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. maj kunne »Sommerfuglen - din forandring« markere sin et års fødselsdag. Det er en enkeltmandsvirksomhed i Kalundborg, der tilbyder vægttabsforløb og holdtræning. Bag den står Anna Mortensen.

- At gøre en forskel for nogen - at løfte, støtte og hjælpe andre videre - ser jeg som det væsentligste i mit arbejde. Jeg har det seneste år hjulpet flere på vej til et lettere og gladere jeg. Vejen til Sommerfuglen har både været smuk og hård. Jeg mødte mange skeptiske meninger undervejs. Heldigvis har min mand, min familie og de nærmeste venner været hos mig og støttet op om mine ideer.

I maj 2016 kom familien Mortensen tilbage til Kalundborg.

- Jeg var i gang med at skrive mit afgangsprojekt ved KU. Overvægtig og med nogle fysiske skavanker, forårsaget af flere års stillesiddende arbejde, kom jeg tilfældigt forbi et af byens fitnesscentre. Jeg havde i nogen tid ønsket at prøve lidt yoga eller lignende. Det var august. På holdplanen stod flere hold, bl. a. YoPiCore - det tager jeg, tænkte jeg. Efter prøvetimen blev jeg medlem.

Men Anna Mortensen ville have mere, og så på holdplanen og fik øje på zumba.

- Jeg prøvede zumba, og det gjorde mig rigtig glad. Jeg følte mig godt tilpas der, og dansen blev meget hurtigt en del af min hverdag.

- Nu har jeg på egen hånd lagt min kost om, tabt mig, er blevet fri for skavanker og meget glad for fitness, fortæller Anna Mortensen.

I sommeren 2017 bestod hun sine sidste eksamener ved KU.

- Undervejs i vægttabsprocessen var jeg i gang med at skrive et nyt projekt som handlede om forholdet imellem mennesker i et fitnesscenter. Projektet blev sendt til en konkurrence om en ph.d.-plads ved Roskilde Universitet. Pladsen gik dog til en anden.

- Nu var jeg så her i det dejlige Kalundborg. Fuldstændig bidt af zumba, fitness, fuld af energi og lyst til at hjælpe andre mennesker ned i vægt og klar til at prøve nyt, fortæller Anna Mortensen.

I november 2017 blev hun certificeret som zumbainstruktør og ansat i et fitnesscenter i Kalundborg. Flere certifikater og uddannelser indenfor fitness blev gennemført i løbet af 2018. I slutningen af 2018 og i begyndelsen af 2019 fik hun sine certifikater som personlig træner og kostvejleder ved Fitness Institute i København.

Anna Mortensen har i løbet af det seneste år hjulpet flere personer ned i vægt. Hendes vægttabsprogram egner sig til både raske mænd og kvinder.

- Det er kostomlægningen, som er nøglen i mine forløb. Jeg møder mange forskellige mennesker i mit behandlerlokale i Loop på Nytorv, hvor jeg er tilknyttet som kostvejleder. Jeg hjælper alle med deres ønsker, så godt jeg kan. Nogle klienter ønsker blot en kostjustering og et mindre vægttab, mens andre har behov for større forandring.

- Mine forløb er individuelle, og der lægges meget vægt på den pågældende klients behov. Det er altafgørende at have god kontakt, bygge tillid forhold og en følelse af »fælles kamp« mod de overflødige kilo, fortæller Anna Mortensen.

- I løbet af det seneste år har jeg været heldig at følge mange klienter. Samlet har de fået et vægttab på 225 kg. Jeg er rigtig glad for at mit program virker og mange har glæde af det. Og selvom det er deres vægttab og deres hårde arbejde, så er jeg stadig glad for og stolt af hver eneste tabte kilo, understreger Anna Mortensen.

Vægttabsforløbene varer 10 uger, og møderne foregår hos Loop Fitness i Kalundborg. Det er også muligt at følge vægttabsprogrammer online hos Anna Mortensen, ligesom hun også tilbyder udendørs zumba i grupper af ni personer ved Tømmeruphallen.