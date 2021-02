Se billedserie Mette Duerlund, dedikeret mad-menneske og ildsjæl, er nyt medlem af Ubberup Højskoles ernæringsteam. Foto: PR-foto

Hun vil lære højskoleeleverne at lege med maden

Kalundborg - 28. februar 2021 kl. 10:01 Af Jakob Erhardt Pedersen Kontakt redaktionen

Fra Ubberup Højskole ved Kalundborg er der udsendt en pressemeddelelse om, at skolens ernæringsteam i årets første måned har fået et nyt medlem, der betegnes som et dedikeret mad-menneske og en ildsjæl, der blandt andet plæderer for, at vi skal turde lege med maden.

Det nye ansigt i Ubberups ernæringsteam er Mette Duerlund, som har en professionsbachelor i Ernæring og Sundhed, en kandidat i Gastronomi og Sundhed samt en nyligt afsluttet Ph.d. med fokus på appetit - og på at bruge kroppen som kompas i forhold til vores spiseadfærd.

Ifølge meddelelsen skal Mette Duerlund være med til at udvikle den ernæringsfaglige linje, som er en meget vigtig del af Ubberup Højskoles dna.

Hendes interesse for mad ligger helt tilbage i barndommen, hvor hun ofte var med i køkkenet og bagte boller og kage.

- Siden har det bare altid fulgt mig, det med nysgerrigheden på maden, så det var nemt for mig at vælge, hvilken vej jeg skulle gå, da jeg skulle vælge uddannelse, siger Mette Duerlund.

Undervejs udviklede det sig til et særligt fokus på mad, smag og spiseoplevelse - selve samspillet mellem mad og mennesker.

Lyst til "eftersødt" - Jeg er ret videbegærlig, så da jeg var færdig med min PB i Ernæring og Sundhed, måtte jeg vide mere. Jeg ville have et større videnskabeligt fundament og valgte at tage en kandidat, hvor jeg blandt andet dykkede ned i den sensoriske videnskab - altså måden vi sanser og oplever maden på. Som udgangspunkt spiser vi flere gange om dagen, og det er faktisk ret vigtigt, at vi får en sensorisk tilfredsstillelse ved vores måltider. Altså at vores mad har de forskellige grundsmage - sødt, salt, surt, bittert og umami - ligesom det er vigtigt, at den indeholder forskellige konsistenser, dufte eller temperaturer. Ellers er det, at vi nemt får lyst til noget »eftersødt«, forklarer Mette Duerlund.

Sjovt at nørde i råvarer Mette Duerlund synes generelt, at det er sjovt at nørde i råvarer, lege med smage og konsistenser - og ja, sjovt at lege med maden. Det er noget af det, hun også gerne vil motivere eleverne på Ubberup Højskole til.

- Allermest har jeg et ønske om være med til at inspirere eleverne til at være nysgerrige på det, de spiser, så de bliver mere bevidste om, at mad er nydelse. Flere af de elever, der kommer til Ubberup for at få hjælp til at ændre livsstil, har et problematisk forhold til mad - og det er noget, der oftest er forbundet med skam. Det vil jeg gerne være med til at ændre på, så de får en oplevelse af, at mad er noget helt naturligt.

Faktisk har Mette Duerlund dykket endnu dybere ned i vores tilgang til mad.

Sidste år afsluttede hun en Ph.d. omkring appetit og madglæde - om at bruge kroppen som kompas i forhold til at spise.

- Det handler om, at vi for eksempel oplever appetit forskelligt. Vi har vores helt eget appetit-kompas, som rækker ud over det enkelte måltid og også handler om madglæden efter maden - den velvære, der gerne skal følge efter. Jeg vil gerne give eleverne en forståelse af, at de er forskellige, og at deres oplevelse af appetit derfor er forskellig, siger hun.

Mindfulness og yoga Samtidig kommer Mette Duerlund også til - i tråd med den tilgang højskolen har til sund livsstil - fortsat at have et stort fokus på, at sundhed ikke kun handler om, hvad vi spiser, men om hele kroppen. Derfor vil hun, udover at være en del af ernæringsteamet på Ubberup Højskole, sideløbende undervise i mindfulness og yoga for at styrke elevernes kropsbevidsthed.

- Det handler om at give eleverne evnen til at mærke deres krops signaler og bruge det bevidst - uanset om det handler om sult, angst eller lykke. Det glæder jeg mig rigtig meget til at bruge min erfaring og faglige ballast til, siger hun.

Mette Duerlund er lige nu bosiddende i København, men kommer lidt tættere på sin nye arbejdsplads, når hun sammen med sin kæreste flytter til Hedehusene i maj.

På den 37-årige fynbos CV kan man i øvrigt læse, at hun tidligere blandt andet har undervist Carlsbergs smagspanel, været forskningsassistent i Sydafrika samt projektmedarbejder i Frugtformidlingen.