Hun tager sygeplejerskeuniformen på igen

Hun er sikker på, at der er mange opgaver, som hun kan bidrage til at løse. Selvfølgelig med en smule oplæring.

Hun er ikke selv bange for at blive smittet med coronavirus. Hun har ikke selv oplevet at blive smittet gennem sit arbejde.

- Man kan ikke arbejde som sygeplejerske, hvis man er bange for at blive smittet, siger hun.

Hun tager dog selv sine forholdsregler nu, og hun sørger for at holde to meters afstand til folk, når hun er ude at gå ture.