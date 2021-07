Se billedserie Anne Lise Larsen med labradoren Nugga. På brystet ses dronningens fortjenstmedalje, som hun har fået efter 40 års ansættelse i det offentlige. Foto: Eva Lyng Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Hun har arbejdet 40 år i kommunens tjeneste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hun har arbejdet 40 år i kommunens tjeneste

Kalundborg - 03. juli 2021 kl. 05:55 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Midt i anden bølge af coronapandemien den 1. december 2020 havde Anne Lise Larsen, som arbejdede som socialformidler i fagcenter Børn og Familie i Kalundborg Kommune, 40-års jubilæum, men på grund af coronasituationen blev hun ikke fejret.

Den 64-årige socialformidler gik på pension i april, og da hun skulle ind at hente sine ting den 25. marts 2021, undrede hun sig over, at den røde løber var rullet ud ved rådhuset.

Mon dronningen kommer, tænkte hun.

I stedet blev hun overrasket af alle kollegaerne, som flagede i døråbningerne.

- Jeg blev meget rørt, fortæller Anne Lise Larsen, som også blev fejret på Skipperkroen med en reception.

Medalje for 40 år Fagcenterchef i Børn og Familie Julie Folke Jacobsen havde indstillet Anne Lise Larsen til dronningens fortjenstmedalje for sin tro tjeneste i 40 år.

Der stod blandt andet: »Anne Lise Larsen har arbejdet bredt i den kommunale forvaltningsverden i Kalundborg Kommune, men har med den øgede specialisering der har været i lovgivningen de sidste mange år, alene arbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde. Anne Lise Larsen har på dette område gjort en kæmpe indsats for borgerne og ikke mindst for børn og unge med funktionsnedsættelse, som har været hendes primære målgruppe de seneste mange år«.

Anne Lise Larsen er oprindelig uddannet advokatsekretær, senere tog hun socialformidelruddannelsen,

og hun startede med at blive ansat som pantefoged i Høng Kommune i 1980.

- Det var røvkedeligt, siger Anne Lise Larsen, som rykkede videre til socialforvaltningen i 1983. Hun har arbejdet med flygtninge, bistandsklienter og ledige blandt andet, inden hun blev lokket til handicapteamet i Børn og Familieafdelingen af nogle tidligere kollegaer i juni 2008.

- Jeg var i første omgang ikke meget for det, fordi jeg var ræd for, at jeg i forhold til børn ville glemme at være professionel. At jeg ville have dem med hjem, når de ikke havde det godt, fortæller Anne Lise Larsen. Hun blev dog rigtig glad for at arbejde med børn med funktionsnedsættelser og deres familier. Især har hun nydt samtalerne med børnene.

Engang skulle hun tale med en ung pige på et bosted, og hun havde på forhånd fået at vide, at det kunne være vanskeligt at få hende i tale.

- Jeg skulle optage samtalen, og jeg havde store problemer med at få teknikken til at virke. Det endte med, at pigen satte det hele til, og vi snakkede i to timer, siger Anne Lise Larsen.

Et stort ansvar Til sidst bestod Anne Lise Larsens arbejde i at lave børnefaglige undersøgelser, som kommunen skal opstarte, hvis kommunen vurderer, at der er et barn eller en ung, som har behov for støtte i sin hverdag. Her skal Anne Lise Larsen tale med alle parter i sagen. Også barnet.

- Man skal være ydmyg, åben og have tillid til det, man hører, siger Anne Lise Larsen, som også syntes, at det var et stor ansvar, fordi det i sidste ende kunne betyde, at barnet skulle anbringes uden for hjemmet.

- Det er svært at holde op med at arbejde. Det er jo en stor del af min identitet, og jeg har haft mange gode kollegaer. Nu er jeg bare Anne Lise fra Reersø, siger Anne Lise Larsen, som bor i et sommerhus med kæresten.

Nu skal seniorlivet blandt andet bruges på at lære at male og spille keyboard og på at passe barnebarnet Ida.

Måske blev kimen lagt for et stort hjerte for de lidt skæve eksistenser allerede i barndommen. Anne Lise Larsen, som er født og opvokset på et lille husmandsted i Yppenberg, som ligger mellem Rørby og Ubby, begyndte allerede som seks-årig med at gå med Kalundborg Folkeblad.

- Jeg var så forkælet. Jeg blev inviteret ind de fleste steder. Også ved en bornholmer, hvor der ikke kom andre, og hvor der var svinsk. Her havde min mor dog sagt, at jeg ikke måtte spise noget, som ikke var pakket ind.