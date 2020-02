Hul på tønde efter otte år

For ottende år i træk var den tunge egetræstønde hængt op af Jerslev Stillads ved SuperBrugsen i Ubby i forbindelse med tøndeslagningen.

FDF Ubby stod for organiseringen og SuperBrugsen gav varm kakao og fastelavnsboller.

Det var kun få voksne der i starten havde mod til at gå i kast med den tunge gamle tønde, men i år fik den slag af en ekstra stor kølle, og da andre kunne se muligheder for at slå den ned, var der efterhånden mange der slog til den, og det kunne den ikke klare.