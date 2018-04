Man kan via home Kalundborgs Facebook-side og i Kalundborg Nyt se, hvornår campingvognen med store home-bogstaver på taget kommer til de forskellige sommerdestinationer. PR-foto Foto: Ole Agerbaek

Home gør sommeren meget festligere

Vejret kan man ikke rigtig forvente gør den danske sommer til en fest. Men til gengæld kan man regne med Iben C. Nielsen og hendes medarbejdere hos home.

Home Kalundborg er nemlig trukket i sommer-festtøjet og har indkøbt en helt ny sommerdekoreret campingvogn, der kommer rundt i sommerhusområderne og spreder fest og glæde.

- Vi sætter alle sejl i sommerlandet og ruller den røde løber ud foran vores nye rullende sommerresidens, fortæller indehaver af home Kalundborg Iben C. Nielsen, der har svært ved at skjule sit sprudlende sommerhumør.

Ideen med homes campingvogn er, at den weekenderne i ugerne fra uge 26 til uge 32 kommer rundt i fritidshusområderne hele vejen langs kysten på Vestsjælland.

- Vi synes, at det er vigtigt, at komme ud til vores købere og sælgere i sommerlandet og få en relation til dem - og måske en lille snak om de gode tider på sommerhusmarkedet lige nu - frem for at sidde og svede på kontoret og vente på at kunderne kommer til os, siger Iben C. Nielsen, der lige nu har travlt med forberedelserne til den omfattende »tour de sommerland«.

- Vi har fået lov til at parkere »Klaus«, som vi kalder campingvognen, forskellige steder - bl.a. hos nogle af vores sælgere i områderne, på parkeringspladser osv., fortæller hun.

Bobler til både børn og voksne

Der er lagt op til et brag af en sommerfest for både børn og voksne, hvor det hele selvfølgelig er gratis, lyder det fra home Kalundborg.

Iben og kollegerne pakker nemlig campingvognen med popcorn, pandekager, bobler til både børnene (sæbebobler) og til de voksne, vandpistoler, balloner - og selvfølgelig sommerklædte home-folk iklædt glæde og energi.

- Vi tager vores egen kok med, som griller pølser og bager pandekager på grillen ledsaget af afdæmpet beachmusik.

Og der er også nogle, som har tilbudt at komme og spille guitar i nogle af weekenderne, og vi sender selvfølgelig invitationer ud til vores sommerhus-sælgere i områderne, så de kan komme og hygge med os, fortæller Iben, som lover, at der vil være to home-folk, som cykler rundt i områderne og deler invitationer ud til de mange turister iført gammeldags badedragter og stråhatte à la Badehotellet, så ingen går glip af festen.

Sjov og anderledes

Ruten for den rullende sommerkaravane er lang og lun, fortæller Iben. Den lyder mest som en dansktoptekst af Keld Heick: »Røsnæs, Reersø, Saltbæk, Svenstrup, Vollerup, Havnsø strand, Svallerup strand, Bjerge strand, Kaldred ferieby... og mange, mange fler'....«.

- Vi glæder os så meget til at hygge sammen med alle i alle vores dejlige sommerhusområder, og jeg er sikker på, det bliver en succes, slår Iben C. Nielsen fast.

Hun erkender selvfølgelig, at der er en »skummel« bagtanke med »sommer-touren«:

- Vi skal have solgt nogle sommerhuse. Det er vores fornemmeste opgave. Og så synes vi, det her er en sjov og anderledes måde at bringe sælgere og interesserede købere sammen på, slutter Iben C. Nielsen.

Campingvognen slår først håndbremsen i ved Havnsø Strand i weekenden i slutningen af uge 26 og ender på Reersø i uge 32.