Home åbner døren til et godt boligkøb

Kalundborg - 13. september 2020 kl. 09:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliv afklaret - og kom godt hjem, lyder det fra Home Kalundborg, som inviterer til stort åbent hus i weekenden 19.-20. september

Nu om dage bugner nettet af oplysninger om alle de boliger, der er til salg. Det er en stor fordel i søgningen efter et nyt hjem. Men på et tidspunkt må pc'en og mobilen vige og erstattes af virkeligheden - af sanserne.

- Når en så vigtig beslutning som et boligkøb skal træffes, så skal boligen og omgivelserne fornemmes på stedet, og hvis man har flere boliger på sin »ønskeliste«, så er åbent hus en oplagt og uforpligtende mulighed for at få skabt klarhed, mener Iben C. Nielsen, Home Kalundborg.

På åbent hus kan man ifølge Home Kalundborg se flere boliger på kortere tid i byen, en bydel eller et kvarter og få sat nogle plusser og minusser på sin liste. På den måde kan man blive mere afklaret, og det kan give anledning til snak om, hvad der virkelig betyder noget for boligvalget, og hvad der er mindre vigtigt.

- I Home Kalundborg ser de også tit købere på åbent hus, der pludselig oplever at stå i den helt rigtige bolig, helt uventet, fordi de lige var i nabolaget alligevel. Sidste år solgte vi syv boliger i forbindelse med vores åbent hus weekend, fortæller ejendomsmægler Iben C. Nielsen.

Åbent hus er også en hyggelig dag, hvor Homes mange kunder ofte har trimmet hjemmet, ude som inde, efter »forskrifterne« i homes 52 salgsfif, så boligen præsenterer sig bedst muligt på dagen.

Home Kalundborg oplyser, at Åbent Hus foregår efter sundhedsmyndighederne anbefalinger om at holde afstand og have god håndhygiejne, og så er der tilmeldingskrav. Man kan enten tilmelde sig åbent hus på hjemmesiden eller ringe til Home Kalundborg. Der er håndsprit til rådighed i alle lboliger.

Man kan se alle de boliger Home Kalundborg har med i landsdækkende Åbent Hus her http://www.home.dk/Kalundborg samt de tidspunkter, hvor døren er åben.

- Vi trækker lod om et gavekort på 1.000 kr. til Vores Kalundborg blandt alle vores gæster, der besøger os i vores Åbent Hus weekend, fortæller Iben C. Nielsen.

1. Du kommer tættere på boligen med Åbent Hus end de mange oplysninger på home.dk. Et besøg kan ændre din opfattelse af en bolig.

2. Åbent hus er uforpligtende. Du kan gå uforstyrret rundt og kigge på egen hånd.

3. Du sparer tid. Du bruger typisk kortere tid på et Åbent Hus end på en almindelig fremvisning - og du kan nå mange boliger i ét område på kort tid.

4. Åbent Hus er »navigation« på din boligjagt og skaber overblik, især hvis du overvejer at flytte til et nyt kvarter, en anden by eller et andet sted i landet, som du ikke kender så godt.

5. Åbent Hus er en hyggelig dag, hvor mange kunder har givet hjemmet en ekstra omgang med »salgsfiffene«, ude som inde.

6. Åbent Hus åbner for vigtige snakke med din partner, familie og venner - om hvilke kvaliteter ved et hjem og nærområdet der betyder mest for jer.

7. Efter Åbent Hus står du (forhåbentlig) og tripper efter en personlig fremvisning, hvor du i ro og mag kan stille spørgsmål og teste, om den gode følelse er rigtig - og dermed er du allerede lidt foran andre købere.

