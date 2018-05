Hollandsk auktion på stenhuggeriet

- Vi har købt et stort parti havefigurer hjem fra Italien, og dem begynder vi at sælge ud af fra klokken 11 til 16. Hver time falder priserne med 20 procent, og alt skal være væk klokken 16, forklarer Malene F. Christensen.

- Figurerne kan også sagtens bruges ved gravsteder, synes Malene F. Christensen. Hun håber, at rigtig mange vil benytte lejligheden til at kigge forbi onsdag den 9. maj.

Et område i udvikling

Hun har et meget bredt udvalg af gravstene og kan tilbyde en udstrakt service, når det gælder selve udformningen af stenen. Via et computerprogram kan Malene F. Christensen vise kunderne, hvordan stenen kommer til at se ud, når man eksempelvis benytter den ene eller den anden skrifttype.