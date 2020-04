Allerede i går, tirsdag, kunne entreprenøren genåbne Holbækvej for normal trafik. Foto: Bjarne Robdrup

Holbækvej er åbnet for normal trafik

Kalundborg - 22. april 2020 kl. 11:12 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asfalteringen er afsluttet - endda før tid - men der resterer flere mindre opgaver, før Holbækvej er helt på plads. Det sker i løbet af maj.

Den mere end 70 meter lange asfaltmaskine fra SR-Gruppen har vist sig særdeles effektiv på Holbækvej i Kalundborg, hvor den og asfaltfolk fra Colas har lagt sidste hånd på renoveringsarbejdet, som Benny Petersen A/S fra Jerslev er hovedentreprenør på.

De ansvarlige for vejbelægningen havde »frist« frem til 1. maj. Men allerede tirsdag kunne skiltene med omkørsel og ensretning fjernes.

Og de kommer ikke op igen, selvom projektet ikke er helt afsluttet.

- I næste uge, formentlig fra på mandag, pågår afstribningen på vejstykket. Men den arbejdsproces er tilrettelagt således, at det ikke bliver nødvendigt at lave trafikregulering, siger Jan Krause. Han er teamleder for veje, havne og grønne områder i Kalundborg Kommune og har fulgt processen, der reelt begyndte i uge 16.

Og efter afstribningen er Holbækvej færdig?

- Nej. For senere følger pålægning af en midterstribe på vejen. Men hovedentreprenøren vurderer også her, at det ikke vil blive nødvejdigt at lukke vejen af eller ensrette vejstykket under den proces.

LED-lys i fodgængerfelt

Og i uge 20, der begynder mandag den 11. maj, skal lægges LED-belysning i fodgængerfeltet. Og her kan det ikke udelukkes, at en form for trafikregulering med prioriteret kørsel bliver nødvendig. Det kan måske ske ved lysregulering, siger teamlederen fra Kalundborg Kommune.

I mellemtiden kan bilisterne på en af Kalundborgs mest trafikerede veje glæde sig over, at Holbækvej er genåbnet.

