Holbækvej ensrettes igen

Nu skal der lægges sidste hånd på det arbejde på Holbækvej i Kalundborg, der det meste af sidste halvdel af 2019 betød en ensretning af trafikken på en af byens store indfaldsveje.

Det betyder, at Holbækvej i de to uger efter påske igen ensrettes på samme måde, som man gjorde i efteråret, hvilket vil sige, at man skal køre af Rynkevang og Stejlhøj for at køre i østlig retning ud af byen.