Høstudstillingen i Reersø Galleriet rummer blandt andet Hall Thimans snittede fugle. Et udvalg af dem er her fotograferet sammen med nogle af hans elsdyr i gummistøvler ved en tidligere udstilling i Reersø Galleriet.

Høstudstilling i romantiske rammer

- Gennem årenes løb har mange forskellige kunstarter været præsenteret for publikum, og det har været spændende at følge udviklingen, synes galleri-ejerne.

Galleriejer-parret gør i øvrigt opmærksom på, at et besøg på Reersø - udover et besøg i galleriet - også rummer muligheder for traveture ad de fem vandreruter eller gennem den gamle landsby, hvor gårdene ligger tæt og oser af tidligere tider.