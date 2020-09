Høstfest med leg og konkurrence

- Da det er et stort ønske for os at fastholde børn og unge, forsøger vi os derfor i år med et arrangement, der henvender sig til en breddere gruppe, og måske især familierne. Vi er dog sikre på, at rigtig mange bedsteforældre og oldeforældre også vil have glæde af at deltage, siger sognepræst Sanne Bojesen Kristensen på vegne af menighedsrådet.