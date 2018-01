Se billedserie Et avanceret målesystem giver hørespecialisten mulighed for præcis at se, hvordan høreapparatet virker inde i øret. Det giver mulighed for optimal indstilling. Foto: PR

Hør om ny teknologi mod høretab

Kalundborg - 29. januar 2018

Mange kalundborgensere, der lider af nedsat hørelse, er utilfredse med effekten af deres høreapparat og tror ikke, det kan blive bedre. Med nyt, avanceret udstyr kan Din Hørespecialist i Kalundborg nu lave en digital måling - en såkaldt Speech Mapping - af, hvordan høreapparatet præsterer i det enkelte øre. Dermed udnytter man den tilbageværende hørelse optimalt. Onsdag den 7. februar kan alle interesserede blive klogere på den nye teknologi, når den lokale hørespecialist fortæller om metoden i samarbejde med det lokale apotek.

- Vi møder ofte brugere, der har lagt høreapparatet i skuffen, fordi det ikke fungerer tilfredsstillende. For det meste skyldes det mangelfuld tilpasning og rådgivning. Det er ærgerligt, for selv med et standardhøreapparat kan man opnå en mærkbart bedre hørelse, hvis der laves nøjagtige målinger og tilpasninger, siger Maria Alvagård, som er uddannet i at benytte den nye teknologi og hørespecialist hos Din Hørespecialist i Kalundborg.

Tester taleforståelsen Hos Din Hørespecialist kan man nu foretage konstante målinger, der viser, hvordan lyden arter sig i det enkelte øre. I tråd med investeringer i det nye måleudstyr kommer hver kunde ind i et grundigt forløb, der skal sikre høresucces, som udnytter den tilbageværende hørelse maksimalt.

- Teknologisk er vi langt fremme med udviklingen af høreapparater, men før det kommer brugeren til gavn, kræver det grundig tilpasning. Udover at undersøge hørelsen og tilpasse høreapparatet kan vi nu også teste taleforståelsen, hvilket giver en optimal effekt på forskellige taleniveauer og i forskellige støjmiljøer, forklarer Maria Alvagård.

De offentlige ventelister varierer meget, og på flere hospitaler går der over et år, før der er en ledig tid til høreprøve med henblik på høreapparat. Der er dog mulighed for at vælge en privat høreklinik og derved springe ventetiden over - og stadig få høreapparater enten fuldt eller delvist dækket af det offentlige tilskud.

Praktisk information Din Hørespecialist holder arrangementet om høresucces i samarbejde med Kalundborg Apotek, som hele formiddagen sætter fokus på hørelse og tilbyder høretest på apoteket. Det foregår onsdag den 7. februar klokken 14-16 i Kalundborg-hallerne på J. Hagemann Petersens Allé i Kalundborg. Arrangementet er gratis og uforpligtende.

Ring på telefonnummer 70 11 10 70 for at Man kan tilmelde sig ved at ringe eller sende en e-mail til Din Hørespecialist i Kalundborg.

Din Hørespecialist i Kalundborg, der har adresse på Vænget 22, rådgiver om nedsat hørelse og er specialiseret i nøjagtig, individuel tilpasning af høreapparater ved hjælp af førende teknologi fra danske WIDEX og Oticon. www.dinhs.dk/høreklinik/kalundborg