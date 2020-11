Hør om den digitale revolutions mørke sider

Og Kina er ikke alene. I USA er der åbnet nye markeder for digital overvågning, adfærdspåvirkning og datahandel, som truer friheden, hvis ikke teknologigiganterne møder modstand. Og i Danmark har vi så travlt med at vinde digitaliseringskapløbet, at borgernes retsstilling, tilliden og demokratiet er under pres.