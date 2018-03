Hør om Sprogø-pigerne

Projekt Liv I Forsamlingshusene åbner dørene til et foredrag om et særligt gruopvækkende kapitel i dansk historie. Nemlig kvindeanstalten på Sprogø.

Fra 1923 til 1961 husede Sprogø en anstalt for »moralsk defekte« kvinder. Der er mange myter om Sprogø, for kun overlægen havde ret til at udtale sig, så der er megen tavshed om det, og deraf opstår myterne.

Foredragsholder Carsten Egø Nielsen kommer ind på øens historie, om baggrunden for, at man fik anstalten, lidt om oprettelsen og om hverdagen for pigerne. Man hører om Sprogø under besættelsen. En rystende og helt utrolig beretning. Det hele er ledsaget at mange billeder af fotos og dokumenter, der dokumentere Sprogøs historie.