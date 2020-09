Se billedserie Troels Birk Kristoffersen, som stopper som formand for Røsnæs Udvikling og Beboerforening til oktober, vil fortælle om projekt Røsnæs Rundt til erhvervscaféen sden 6. oktober. Foto: Eva Lyng Johansen

Hør om Røsnæs Rundt til erhvervscafé

Kalundborg - 24. september 2020

Så er det atter tid til erhvervscafé hos Symb, hvor emnet denne gang er Røsnæs Rundt.

Det er Symb som i samarbejde med Kalundborgegnens Erhversråd, står for erhverscaféen tirsdag den 6. oktober klokken 15-16.30.

Her mødes alle erhvervsaktører, som er interesserede i at fremme og vedligeholde deres netværk. Ved hvert arrangement er der et relevant, interessant oplæg, der har til hensigt at skabe debat og samtale mellem deltagerne.

Ved næste café kan man høre Troels Birk Kristoffersen fortælle om at være en frivillig ildsjæl.

Han vil tale om processen bag projekt Røsnæs Rundt, der har til formål, via 13 landmarks, at skabe oplevelser for besøgende i den smukke natur.

Et projekt og en vision, der begyndte hos nogle lokale ildsjæle, og som i dag er et stort og omfattende foretagende.

Han vil komme nærmere ind på selve processen bag et sådant projekt.

For eksempel: hvad skal der til for at få størstedelen af et lokalsamfund med på idéen?

Alt dette, og meget mere, kan man høre om ved næste erhvervscafé den 6. oktober, hvor SymBaren desuden er åben for køb af kaffe og kolde drikke.

Arrangementet har plads til 50 personer, og der tages naturligvis hensyn til alle gældende retningslinjer om god hygiejne og afstand.

Erhvervscaféen foregår i Symbs lokaler på Kalundborg Station.